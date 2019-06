Alerta sobre el riesgo de adicción a los juegos de azar de los menores

El informe de 2018 de los trabajos del Defensor sobre los problemas de niños y niñas en Andalucía incide en la pobreza infantil y la situación de los menores inmigrantes como años anteriores, pero esta vez Jesús Maeztu ha querido subrayar una preocupación creciente sobre el riesgo de adicción a los juegos de azar de los chavales. «Es un fenómeno en auge sin respuestas» y que «sobrecoge», ha avisado el Defensor.

Los centros de tratamiento de los ambulatorios de la Comunidad autónoma registraron 686 menores tratados por adicciones. De ellos un 1,9% lo han sido por juego patológico. En 2009 ese porcentaje era de 1,3%. Maeztu advierte, sin embargo, de que los estudios no son muy concretos en datos y el porcentaje podría ser mayor. «Estamos ante el auge de un problema sin respuesta, que se acrecienta con los móviles y que se nos ha ido de la manos por leyes antiguas que no concretan y que están provocando situaciones en los menores y sus familias que sobrecogen», apunta el Defensor. Muestra su preocupación también porque el problema de la adicción al juego de azar a través de plataformas telemáticas puede provocar la pérdida de una generación y reclama medidas contra la publicidad de esos juegos 'on line' que enganchan a los jóvenes.

El Informe Anual del Menor, que Maeztu ha entregado a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, recoge 4.931 actuaciones, con 2.293 quejas .Las reclamaciones más numerosas afectaron a asuntos del sistema de protección, justicia juvenil y familias, con 732 expedientes, entre las que se encuentran asuntos relativos a cuestiones de familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos o los expedientes por el carné de familia numerosa. Le siguieron las quejas sobre educación (688); vivienda (323) y servicios sociales (177)