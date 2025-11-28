Alerta de Sanidad a los andaluces que beben agua mineral: estas botellas están contaminadas.

Una nueva alerta sanitaria en todo el país ha puesto en jaque a uno de los productos más consumidos en nuestro territorio. Hablamos del agua ... mineral natural, concretamente el de la marca Fuente Madre. ¿La razón? La presencia de Pseudomonas aeruginosa.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de esta presencia anormal y ha emitido los siguientes datos identificativos del producto.

-Nombre del producto: Agua mineral natural

-Nombre de marca: Fuente Madre

-Aspecto del producto: Envasado en botella de 1,5 l

-Número de lote: 1 040725

-echa de caducidad: 31/12/2027

-Volumen de unidad: 1,5 L

-Temperatura: Ambiente

Ague mineral Fuente Madre.

La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Por último, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.