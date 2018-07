Albert Rivera e Inés Arrimadas «se volcarán» en las andaluzas para «ganar a Susana Díaz» EFE «Andalucía tiene que ser parte de la solución y el cambio en España», afirma el presidente de Cs al presentar a Juan Marín y los cabezas de lista a las autonómicas Lunes, 16 julio 2018, 14:11

Despliegue de la cúpula de Ciudadanos en Sevilla para presentar a los candidatos a las elecciones andaluzas. El líder nacional, Albert Rivera, el secretario general del partido, José Antonio Villegas, y la portavoz, Inés Arrimadas, han arropado esta mañana la presentación de Juan Marín como candidato a la Presidencia de la Junta y a los cabezas de lista de las provincias en las elecciones aún sin convocar, pero que este partido, como el resto de la oposición andaluza, no descarta que se adelanten a otoño. El despliegue responde al gran interés del partido naranja en las primeras elecciones de un largo ciclo electoral en 2019, con las municipales, otras autonómicas y las generales como muy tarde en 2020. Rivera ha dejado claro que Cs está «preparado» para «ganar a Susana Díaz» y propiciar la primera alternancia en Andalucía, como primer paso para gobernar España.

«Andalucía tiene que ser parte de la solución en España. En 2015 empezamos aquí y ahora en el nuevo ciclo electoral, también ese cambio tiene que empezar por Andalucía», ha manifestado tras avanzar una campaña basada en un eje con Cataluña como contrarréplica a la política de distensión con los separatistas de Pedro Sánchez. Ha expresado que tanto él como Inés Arrimadas, la líder del partido en Cataluña, «nos volcaremos» en las elecciones andaluzas «como un militante más». Rivera ha recordado las conexiones familiares de los dos dirigentes con el sur de España. Arrimadas nació en Jerez de la Frontera y la madre de Rivera procede de Málaga. Rivera y Arrimadas quieren que estos lazos acompañen como reclamo electoral al cartel de Juan Marín y los restantes candidatos, entre ellos el exseleccionador de baloncesto Javier Imbroda. «Nos vamos a volcar en esta tierra», ha insistido Rivera.

El objetivo primero es propiciar la alternancia del poder en Andalucía, gobernada desde el inicio de la democracia por el PSOE. «Andalucía se merece un cambio y Cs está preparado para dárselo», ha expresado Arrimadas, quien ha prodigado elogios hacia el trabajo «serio y valiente» de Juan Marín, «un líder elegido por la militancia». Rivera ha apostillado luego: «Aquí se vota, pero se está unido. En otros no se vota o se matan», en alusión velada a las primarias del PP. Rivera ha subrayado que el equipo resultante de las primarias, todos de las candidaturas oficialistas propiciadas por él, representan «la suma para ganar a Susana Díaz».

El presidente de Cs ha enfatizado la importancia de un vuelco político en Andalucía. «37 años son muchos años, no es sano, no es bueno», ha manifestado. «El reto es tremendo», ha admitido para apostillar que hay que convencer a los andaluces de una alternativa que deje atrás «la mochila de los ERE» y el «victimismo» que, en su opinión, ha propiciado el PSOE. El objetivo, ha subrayado también Juan Marín, ahora es gobernar, no apuntalar como esta legislatura al partido en el Gobierno, en este caso el de Susana Díaz. Rivera ha reconocido que la ambición es ser el partido más votado, aunque ha admitido la dificultad de una mayoría absoluta, por lo que deja la puerta abierta a pactos tanto con el PP como con el PSOE. «Solo pactamos con los constitucionalistas, nunca con los populistas y nacionalistas», ha dicho en alusión a Podemos y los partidos separatistas.

Juan Marín, ganó ayer las primarias de este partido para la candidatura a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas, a la que se presentaron 13 aspirantes. Marín obtuvo un 67% de los apoyos y la segunda más votada ha sido Elena Bago Sotillo, con el 23%.

Un total de 1.245 afiliados votaron por Marín, mientras que Elena Bago obtuvo 435 sufragios. La participación no resultó la esperada. Votaron 1.852 personas, un 55% de los que podían hacerlo: Cs cuenta con 5.697 afiliados en Andalucía, de los cuales 3.608 tienen más de seis meses de afiliación y de estos, 3.337 son los que pudieron ejercer el voto al estar al corriente de las cuotas.

Los cabezas de lista elegidos por provincias donde sí se celebraron primarias han sido: María del Mar Sánchez (Granada, 297 votos, 78 %); Sergio Romero (Cádiz, 214 votos; 90 %); Francisco Carrillo (Córdoba, 143 votos, 74 %); Marta Bosquet (Almería, 178 votos, 54 %); y Javier Imbroda (Málaga, 223 votos, 65 %). Marín encabeza la de Sevilla.

El líder de Cs, Albert Rivera, y la portavoz nacional, Inés Arrimadas, presentarán hoy en Sevilla al candidato a la Presidencia y a los cabezas de lista, incluidos los de Jaén y Huelva designados por la dirección nacional: la empresaria Mónica Moreno y la profesora de instituto Rocío Ruiz, respectivamente.