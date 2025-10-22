AEMET señala un día clave para el temporal de lluvia y viento en varias zonas de Andalucía Los efectos de este episodio serán más notorios en el norte peninsular, aunque el tiempo también será inestable en el territorio andaluz

Alberto Flores Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:51

Durante las próximas horas una borrasca se profundizará en el entorno de las islas británicas y sus efectos no tardarán en llegar a España, con varias provincias del país en alerta por lluvias, fuertes rachas de viento y temporales marítimos. Una situación que afectará más al noroeste peninsular pero que también se podrá notar en Andalucía, con una jornada de cielos nubosos, precipitaciones y vientos moderados en el litoral mediterráneo.

Los efectos de la borrasca se notarán sobre todo en Galicia, Asturias, Castilla y León y la Cordillera Cantábrica. Sin embargo, en la comunidad autónoma andaluza también se espera un miércoles de inestabilidad, como el resto de días de lo que va de semana. Desde por la mañana los cielos lucirán cubiertos de nubes en prácticamente la totalidad de la región y no se descartan precipitaciones débiles durante la primera mitad del día que afectarán principalmente a la mitad occidental del territorio.

A partir del mediodía se abrirán claros, haciendo que el sol gane protagonismo en prácticamente todas las provincias de la comunidad autónoma. Esto hará que las temperaturas suban ligeramente, siendo más notable esa subida en el valle del Guadalquivir. Las máximas superarán los 25 grados y las mínimas quedarán en torno a los 17. Pese a que el tiempo será más estable durante la tarde, a lo largo de la jornada podrían darse vientos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo, tal y como avisa la Agencia Estatal de Meteorología.

Sin lluvias hasta el domingo

La situación meteorológica será mucho más tranquila a partir de mañana. De hecho, no se esperan fenómenos significativos en Andalucía desde el jueves hasta el sábado, siendo días bastante soleados y con ausencia de lluvias en toda la comunidad autónoma.

Esto es algo que cambiaría el domingo, momento en el que llegará al territorio andaluz un marcado cambio de patrón meteorológico. Salvo cambio inesperado, la situación será muy distinta desde la madrugada, con lluvias intensas en prácticamente todas las provincias. Unas precipitaciones que se prolongarán durante la primera mitad del día, barriendo la comunidad de oeste a este, y que no cesarán hasta la tarde.