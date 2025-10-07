Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias fuertes» en Granada y Andalucía El peor momento será última hora del miércoles hasta al menos el domingo

Aviso de última hora que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado por «lluvias muy fuertes y persistentes» en Granda y buena parte de Andalucía. El peor momento será última hora del miércoles hasta al menos el domingo. Estas lluvias darán lugar a la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada.

En concreto, el organismo estatal ha explicado que una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará este miércoles por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, lo que dará lugar a la dana Alice.

En superficie, un potente anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, lo que proporcionará un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes que afectarán sobre todo al tercio este peninsular y Baleares.

El viernes, los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión y quedarán reducidos al sudeste peninsular. Sin embargo, no se descarta que alcancen el resto de Alborán y Baleares. En esta jornada, hay más probabilidades de que estas lluvias lleguen a una intensidad localmente muy fuerte en los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos.

El organismo estatal ha incidido en que existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada. Por ello, recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.