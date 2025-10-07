Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alice dejará lluvia en Granada y Andalucía. Pepe Marín

Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias fuertes» en Granada y Andalucía

El peor momento será última hora del miércoles hasta al menos el domingo

P. M.

Martes, 7 de octubre 2025, 18:25

Comenta

Aviso de última hora que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado por «lluvias muy fuertes y persistentes» en Granda y buena parte de Andalucía. El peor momento será última hora del miércoles hasta al menos el domingo. Estas lluvias darán lugar a la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada.

En concreto, el organismo estatal ha explicado que una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará este miércoles por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, lo que dará lugar a la dana Alice.

En superficie, un potente anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, lo que proporcionará un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes que afectarán sobre todo al tercio este peninsular y Baleares.

El viernes, los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión y quedarán reducidos al sudeste peninsular. Sin embargo, no se descarta que alcancen el resto de Alborán y Baleares. En esta jornada, hay más probabilidades de que estas lluvias lleguen a una intensidad localmente muy fuerte en los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos.

El organismo estatal ha incidido en que existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada. Por ello, recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  4. 4

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada
  5. 5 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  6. 6 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  7. 7

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  8. 8 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  9. 9 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  10. 10

    Denuncian inseguridad por una vecina conflictiva en la zona del Albaicín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias fuertes» en Granada y Andalucía

Aemet lanza un aviso especial por &#039;Alice&#039;, la dana que dejará «lluvias fuertes» en Granada y Andalucía