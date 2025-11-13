Aemet activa avisos ya en la provincia de Granada por fuertes tormentas el viernes

El cambio del tiempo radical que la Agencia Estatal de Meteorología pronosticaba para Andalucía de cara a este viernes va a ser una realidad en ... las próximas horas. La AEMET ha activado avisos para la provincia de Granada por fuertes precipitaciones en varias comarcas.

Así las cosas, en Nevada y las Alpujarras la precipitación esperada acumulada el viernes en una hora puede ser de 20 mm, mientras que durante el total del periodo de vigencia del aviso, es decir todo el día, puede ser de 60 mm en 12 horas.

También se ha activado el aviso amarillo en la Costa granadina. Y, al igual que en el caso anterior, se trata de un aviso en las mismas circunstancias por acumulación de precipitaciones.

Ampliar Los avisos acitivados por Aemet el viernes.

En el caso de Granada capital, por el momento, no hay activado ningún aviso, si bien es cierto que las probabilidades de lluvias son del 100% desde el viernes hasta, al menos el domingo, con temperaturas que van a descender de forma pronunciada. De hecho, de los 29 grados de máximas alcanzadas el jueves se van a pasar a los 19 el viernes, tendencia que se mantendrá hasta el lunes, cuento menos, siempre según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Por último, en altas cotas superiores a los 3.000 metros de altitud, como el caso de Sierra Nevada, se esperan importantes acumulados de nieve, consecuencia de la bajada de los termómetros, que podrían ser incluso de 50 centímetros.