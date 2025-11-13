Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aemet activa avisos ya en la provincia de Granada por fuertes tormentas el viernes Ideal

Aemet activa avisos ya en la provincia de Granada por fuertes tormentas el viernes

El cambio del tiempo en la provincia provocará precipitaciones abundantes, las primeras nevadas, y la bajada considerable de las temperaturas

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

El cambio del tiempo radical que la Agencia Estatal de Meteorología pronosticaba para Andalucía de cara a este viernes va a ser una realidad en ... las próximas horas. La AEMET ha activado avisos para la provincia de Granada por fuertes precipitaciones en varias comarcas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  4. 4 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España
  9. 9 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aemet activa avisos ya en la provincia de Granada por fuertes tormentas el viernes

Aemet activa avisos ya en la provincia de Granada por fuertes tormentas el viernes