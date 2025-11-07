Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel de la primera edición de los 'Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza del Año' .

Casi 300 empresas concursan a la primera edición de los 'Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza del Año'

Europa Press

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:14

Un total 297 empresas andaluzas han presentado su candidatura a la primera edición de los 'Premios Andalucía Trade, Empresa Andaluza del Año 2025', que organiza ... la Junta de Andalucía. Estos galardones, que se conceden en seis categorías, nacen en esta edición con el objetivo de «impulsar el reconocimiento de las empresas andaluzas, de la importancia de su labor en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional».

