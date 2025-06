Más de 1.300 centros educativos públicos cuentan con medidas de climatización

Ideal Martes, 17 de junio 2025, 12:16 Comenta Compartir

La consejera de Desarrollo Económico y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado en el Parlamento de que son más de 1.300 los centros educativos públicos andaluces los que tienen registradas en el sistema Séneca medidas de climatización en sus instalaciones. Además, ha destacado que la Junta está haciendo un esfuerzo para ampliar el Plan de Bioclimatización con la incorporación de otros 80 centros para continuar mejorando las condiciones térmicas y ambientales de las aulas andaluzas, con una dotación presupuestaria de 30 millones de euros, que se suman a los 175 millones ya invertidos.

Castillo ha destacado que esta medida da continuidad a un programa que ya ha actuado en 462 centros docentes. La consejera ha recalcado que el Plan de Bioclimatización es pionero en Andalucía para dar cumplimiento a la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento y ha añadido que «ningún gobierno, ni de comunidad autónoma ni de fuera de España está gestionado en estos momentos un plan de bioclimatización de centros educativos de la envergadura del que está ejecutando la Junta». Hasta 2019, la anterior administración socialista solo invirtió en más de tres décadas 10 millones de euros en distintas actuaciones de climatización.

Igualmente, María del Carmen Castillo ha puesto en valor que el gobierno de Juanma Moreno «es el primero en dar una respuesta contundente y eficaz a la cuestión de las altas temperaturas en las aulas andaluzas» y ha recordado que el Plan de Bioclimatización y Energías renovables recibió en 2023 el Premio Andalucía de Medio Ambiente en la categoría de Cambio Climático que concede la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Además, ha afirmado que este plan ha despertado el interés de otras comunidades autónomas, y así recientemente el Gobierno de Canarias, ha pedido información sobre el desarrollo del mismo. También otras comunidades autónomas ya están poniendo en práctica planes piloto que utilizan la adiabática como sistema de refrigeración como es el caso de Valencia, Madrid o Extremadura.

Por otra parte, Castillo ha hecho referencia al Protocolo Andaluz de Coordinación ante Temperaturas Excesivas, que ha sido actualizado para dar a los centros la posibilidad de tomar las decisiones más a adecuadas para poder actuar en episodios de mucho calor. «No tenía ningún sentido que los centros no tuvieran un marco para tomar decisiones de flexibilización del horario y que cualquier centro pudiese decidir, sin ningún criterio, mandar a los niños a casa», ha afirmado.

Por ello, ha explicado que lo que se ha hecho es, sobre todo, poner límites a esa flexibilización, especificando que la salida anticipada sólo podrá aplicarse a partir de las 12 horas de la mañana, que sólo se podrá hacer cuando haya aviso de alerta roja o naranja y que requerirá de la aprobación previa de las familias.

Sistema de refrigeración adiabática

La refrigeración adiabática es de alta eficiencia desde el punto de vista energético y no utiliza fluidos refrigerantes que pueden ser dañinos para el medio ambiente, no reseca el ambiente y no produce cambios bruscos de temperatura, previniendo los resfriados y otras dolencias respiratorias. Se trata de un sistema ecológico y sostenible que consume hasta una décima parte de la electricidad que gastan los aires acondicionados convencionales.

Asimismo, al estar acompañada la instalación por paneles solares fotovoltaicos, el 100% de su consumo eléctrico puede ser satisfecho con energías renovables. Es la opción de menor impacto ambiental, enfría el aire de forma suave y permite tener abiertas las ventanas, lo que mejora la calidad del aire interior.

Las instalaciones de refrigeración adiabática con energía fotovoltaica de Andalucía han sido reconocidas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y por los técnicos de la Unión Europea, que han venido a visitar las instalaciones y que han valorado positivamente la unión entre adiabática y fotovoltaica como una solución eficaz y eficiente.