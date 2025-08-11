Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autoridades y vecinos, junto al cartel de la nueva edición de la Velada Andalusí. IDEAL

La Velada Andalusí homenajeará el pasado sedero de Almería en su nueva edición

El evento de Santa Fe de Mondújar recreará diferentes disciplinas que valoran el legado árabe en la provincia

Clemen Solana

Almería

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:51

Santa Fe de Mondújar está de precelebración. La Velada Andalusí tendrá lugar el próximo sábado día 16 a partir de las 21:00 horas en la Torre Nazarí del municipio. El evento busca rescatar y difundir el trasfondo local mediante un episodio relevante de la historia árabe en la zona. En esta nueva edición, se representa la Ruta de la Seda debido a la aportación de Almería en los siglos XI y XII al desarrollo de esta industria, que llegó a competir con los tejidos fabricados en China, India o Siria; gracias a la calidad de este material.

El evento trasladará al público a la Edad Media, donde se recreará este momento de la "próspera" Al-Ándalus, tal y como ha sostenido la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales. "Al-Ándalus fue admirada en todo el Mediterráneo y Europa por su riqueza cultural, científica y económica", ha sentenciado Morales. La también vicepresidenta ha puesto en valor la divulgación histórica en Almería de una etapa "floreciente" como la que se vivirá el próximo sábado.

Los vecinos y el público asistente podrán disfrutar de diversas disciplinas que ponen en valor el patrimonio árabe como el teatro, la música y la danza. Además, se entrelazará la gastronomía, según ha destacado la alcaldesa del municipio, Trinidad Góngora. Por ello, este evento se trata de una experiencia "inmersiva" del legado andalusí en la provincia.

El director de la obra en cuestión, ‘Almería, la última parada’, ha apostado por la importancia de la temática sobre la Ruta de la Seda. "Según recogen las crónicas históricas, nuestra tierra llegó a contar con hasta 800 telares", ha mantenido Manuel Pérez Sola. El director busca poner en valor la función del Puerto de Almería, que competía con otros de Asia y Europa oriental en la exportación de este tejido.

Los objetivos de esta recreación histórica buscan fomentar el conocimiento del patrimonio con el objetivo de reforzar la identidad. Así, se promueve la Torre Nazarí, el Puente del Ferrocarril, los yacimientos como de Los Millares, y el legado de gran valor cultural. Además, quieren generar participación comunitaria así como "dinamizar" la economía local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roquetas impulsa la construcción de una piscina de agua de mar en Aguadulce
  2. 2 Cuatro meses de cárcel y 330 euros por negarse a identificarse y agredir a un guardia civil
  3. 3 Roquetas celebra ante miles de devotos su tradicional Cristo del Mar
  4. 4 El folclore de la Alpujarra se reivindica desde Berja: «Este festival es un orgullo»
  5. 5 Hallada muerta una mujer de unos 50 años en su vivienda tras el aviso de los vecinos por mal olor
  6. 6 Así puedes sintonizar los canales regionales de la TDT
  7. 7 La tienda de ropa que ha abierto en una gran superficie de Almería: «Para vestir con carácter»
  8. 8 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Almería
  9. 9 El 84% de los condenados en Almería son hombres y uno de cada tres, de origen extranjero
  10. 10 Almería tiene algunos de los mejores camping de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Velada Andalusí homenajeará el pasado sedero de Almería en su nueva edición

La Velada Andalusí homenajeará el pasado sedero de Almería en su nueva edición