La Velada Andalusí homenajeará el pasado sedero de Almería en su nueva edición El evento de Santa Fe de Mondújar recreará diferentes disciplinas que valoran el legado árabe en la provincia

Clemen Solana Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 19:51 | Actualizado 20:57h.

Santa Fe de Mondújar está de precelebración. La Velada Andalusí tendrá lugar el próximo sábado día 16 a partir de las 21:00 horas en la Torre Nazarí del municipio. El evento busca rescatar y difundir el trasfondo local mediante un episodio relevante de la historia árabe en la zona. En esta nueva edición, se representa la Ruta de la Seda debido a la aportación de Almería en los siglos XI y XII al desarrollo de esta industria, que llegó a competir con los tejidos fabricados en China, India o Siria; gracias a la calidad de este material.

El evento trasladará al público a la Edad Media, donde se recreará este momento de la "próspera" Al-Ándalus, tal y como ha sostenido la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales. "Al-Ándalus fue admirada en todo el Mediterráneo y Europa por su riqueza cultural, científica y económica", ha sentenciado Morales. La también vicepresidenta ha puesto en valor la divulgación histórica en Almería de una etapa "floreciente" como la que se vivirá el próximo sábado.

Los vecinos y el público asistente podrán disfrutar de diversas disciplinas que ponen en valor el patrimonio árabe como el teatro, la música y la danza. Además, se entrelazará la gastronomía, según ha destacado la alcaldesa del municipio, Trinidad Góngora. Por ello, este evento se trata de una experiencia "inmersiva" del legado andalusí en la provincia.

El director de la obra en cuestión, ‘Almería, la última parada’, ha apostado por la importancia de la temática sobre la Ruta de la Seda. "Según recogen las crónicas históricas, nuestra tierra llegó a contar con hasta 800 telares", ha mantenido Manuel Pérez Sola. El director busca poner en valor la función del Puerto de Almería, que competía con otros de Asia y Europa oriental en la exportación de este tejido.

Los objetivos de esta recreación histórica buscan fomentar el conocimiento del patrimonio con el objetivo de reforzar la identidad. Así, se promueve la Torre Nazarí, el Puente del Ferrocarril, los yacimientos como de Los Millares, y el legado de gran valor cultural. Además, quieren generar participación comunitaria así como "dinamizar" la economía local.