Momento del denominado 'Café Inaugural', celebrado en la Universidad de Almería. IDEAL

La UAL protagoniza el arranque de la Semana de la Ciencia para toda Andalucía

Cuatro mesas sobre medicina abren el programa de más de un millar de actividades para alumnos de cuarto de ESO, Bachillerato y FP

J. S.

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:52

La Semana de la Ciencia ha marcado este lunes su inicio para toda Andalucía por primera vez desde la UAL. La elección del Campus almeriense ... como sede de esta inauguración regional, llegados a la vigésimo quinta edición, se ha basado en un rotundo «se lo merece». Esa fue la expresión utilizada por Teresa Cruz, directora general de la Fundación Descubre, cuando intervino en el acto de inauguración que contó también con la participación del secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas, y del vicerrector de Política Científica de la Universidad de Almería, José Antonio Sánchez. Quedan por delante más de un millar de actividades a cargo de doscientas instituciones con una participación estimada de 28.000 personas, datos generales para todo el territorio andaluz.

