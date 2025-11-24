Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presencia de visitantes en el Pabellón de Historia Natural de la UAL. IDEAL

UAL y Aqualia Clean Energy impulsan la educación ambiental en el Campus

La colaboración se focaliza en la sostenibilidad a través de proyectos de investigación, divulgación, conservación y restauración ecológica

J. S.

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

La Universidad de Almería y Aquila Clean Energy, compañía de desarrollo y operación de proyectos de energía renovable con foco en solar, eólica y almacenamiento ... energético en baterías, han firmado un acuerdo focalizado en la sostenibilidad y cuyo objetivo es sensibilizar y concienciar sobre el medio ambiente a través de proyectos de investigación, divulgación, conservación y restauración ecológica. Esta colaboración se ha materializado a través del patrocinio de las actividades y talleres programados en el Pabellón de Historia Natural durante el curso 2025-2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuente Victoria estrena escudo y bandera en su Casa Consistorial
  2. 2 La piedra de Almería conquista el mundo
  3. 3 El Ejido destinará más de 180.000 euros a la reparación del Camino Viejo de Adra
  4. 4 El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados
  5. 5 Indemnizan a un hombre que fue absuelto en juicio después de pasar 224 días en prisión preventiva
  6. 6 Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas
  7. 7 Uno de cada cuatro municipios con policía local sigue sin estar en el Sistema VioGén
  8. 8 Aquí se ubicará la bandera de España más grande de la provincia y una de las mayores de Andalucía
  9. 9 Estos son los comercios que abren el puente de diciembre
  10. 10 Florentino Pérez intensifica su cruzada contra Tebas, la UEFA, los árbitros, el Barça y la prensa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal UAL y Aqualia Clean Energy impulsan la educación ambiental en el Campus

UAL y Aqualia Clean Energy impulsan la educación ambiental en el Campus