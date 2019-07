La seguridad en el Mediterráneo se analiza en los Cursos de Verano

La tercera semana de la actividad académica se inicia con dos seminarios y un taller J.L.P. Martes, 16 julio 2019, 00:57

Los Cursos de Verano 2019 han abierto una nueva semana con la inauguración de dos seminarios y un taller. Expertos de reconocido prestigio participan en 'Seguridad en el Mediterráneo', en el que la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad de Almería, María del Mar Ruiz, ha recordado que «esta semana hay seis cursos en Almería y otro en Purchena y estoy muy contenta porque la calidad tanto en temáticas como en ponentes sigue estando al mismo nivel que la primera semana. Prueba de ello es este curso dedicado a la seguridad en el Mediterráneo. Creo que los asistentes no van a quedar defraudados porque la excelencia de los ponentes está más que demostrada».

A lo largo de tres días se va a trabajar «sobre los valores de igualdad, libertad y seguridad y vamos a centrarnos en el gran reto de nuestro siglo que es la seguridad y de nuestro tiempo», ha explicado la directora del curso, Pilar Rodríguez. Se van a tratar asuntos concretos referidos a la desigualdad sobre todo en el Norte de África, «que es el caldo de cultivo sobre el que se asientan muchos de los problemas de inseguridad. También vamos a hablar sobre algunos de los fenómenos que están a la orden del día relacionados con el terrorismo, el yihadismo o el fundamentalismo, todos ellos, retos que tenemos en la sociedad de nuestro tiempo».

Esta temática ha sido elegida, tal y como ha comentado el director del curso, Juan Díez, «en primer lugar, porque la seguridad se ha convertido en uno de los valores más importantes de las sociedades actuales y, en segundo, porque para España, el Mediterráneo es muy importante; una gran parte de nuestra seguridad depende de lo que pase en las dos orillas, especialmente, en el Norte de África».

'El éxito de cooperativismo en el modelo agrario almeriense: balance en el 75º aniversario de la CASI' también ha echado a andar con la exposición de los primeros datos de la investigación que está llevando a cabo un grupo de la Universidad de Almería que está indagando sobre la historia de la cooperativa y preparando un trabajo novedoso y pionero que va a tener forma de libro.

De esta colaboración ha hablado el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, en la inauguración del curso, quien ha destacado la oportunidad de hacer un seminario con motivo del 75º aniversario de la cooperativa, y relacionado con el entorno socioeconómico de la provincia. «Este curso va a ser muy interesante y lo será tanto desde el punto de vista de las cooperativas, porque se van a contar investigaciones que se hacen en la UAL con el profesor Sánchez Picón al frente, como del de la economía social, que también será un tema protagonista del mismo».

Por último, la EMMA ya acoge 'Técnica y estilo de la coreografía por taranto y alegrías'. Con la participación de un bailarín emergente en el panorama nacional, Eduardo Leal, está enfocada a alumnos que ya tienen adquirido un cierto nivel. Leal ha indicado que «siempre es un regalo volver aquí, rodearme de los almerienses, me siento muy querido y después me cuesta irme; es una regresión, volver a vivir sitios como esta EMMA, y nutrirme también del flamenco de Almería, que está en auge y no se le hace tanto caso como se debería».