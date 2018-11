«Si te vas sin saber a dónde vas ni lo que te vas a encontrar, te lanzas en paracaídas»

Con un padre portugués y una madre española que se conocieron en Alemania, estaba predestinada a ser ciudadana del mundo. Pero reconoce que hay dificultades, porque «una de las cosas que fallan es la desinformación. Yo busqué todo, yo hice todo. El primer problema fue ése. Quizás debería haber un conjunto de alumnos que lo moviera, que mostrara las posibilidades de hacer cosas. Ni siquiera los profesores te lo incentivan».

Su experiencia es que «sales y no sabes qué te vas a encontrar. Yo tuve suerte, porque en Alemania está muy bien organizado. Si te vas a un país en el que no conoces la cultura y no conoces a nadie, te preguntas, ¿dónde voy? Cuando sabes a dónde vas, tienes menos miedo a irte. Si no sabes lo que te vas a encontrar, es como tirarte en paracaídas.

Todo tiene su momento y ahora, a Laura, «me apetece estar más cerca de mi familia, destinos europeos, no tanto EE UU o China. Sería venir una vez al año o no venir. Ahora, con la edad de mis padres, no me lo planteo».

Jorge Moreno Ex estudiante beca internacional y socio directivo de Twenix

Además, pone el dedo en la yaga al decir que «si comparas la vida de los estudiantes con la de los europeos, es muy diferente. Ellos, cuando van a la Universidad, ya viven independientes. Y luego, en su mayoría, trabajan. Los estudiantes españoles tienen el camino muy llano y vienen a madurar cuando entras en contacto con el mundo laboral».