El Ranking de Shangai sitúa a la Universidad de Almería como referente en Enfermería y Agricultura

La Universidad de Almería repite buenos resultados en cuanto a posicionamiento de su investigación y su docencia en el panorama mundial de universidades, en este ... caso atendiendo a los distintos ámbitos de conocimiento. Dos de esos ámbitos, concretamente los de Enfermería y Agricultura, se mantienen en una magnífica posición en el apartado por materias del Global Ranking of Academics Subjects (GRAS) del ShangaiRanking.

Así, en la rama de Ciencias Médicas se han evaluado casi 2.000 universidades en todo el mundo, y, de ellas, se han seleccionado 300 universidades, 11 de ellas españolas, en el ranking. Entre estas, los estudios de Enfermería de la UAL aparecen posicionados en el intervalo 151-200 en Enfermería, manteniéndose así entre los mejores del mundo y consolidando la segunda posición española, compartida con la Universidad de Granada. Se coloca de esta manera por encima de universidades de mayor tradición como la Complutense de Madrid, la Universidad de Valencia o la Autónoma de Barcelona. Enfermería, una de las áreas clave, mantiene posición con respecto al ranking de 2024 y, en su cuarto año evaluada por el GRAS, confirma su relevancia dentro de este área de conocimiento de alta competitividad.

En lo que respecta a Agricultura, que se contempla dentro de la Rama de Ciencias de la Vida, el ranking incluye a 500 universidades de todo el mundo, con 29 españolas entre ellas. Aquí, la Universidad de Almería se coloca en el intervalo 201-300, junto a la Universidad de Barcelona, Universidad de Valencia, Universidad de Vigo, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Miguel Hernández de Elche, ocupando todas ellas el cuarto lugar en el ámbito nacional. A nivel andaluz, lideran la Universidad de Córdoba y la de Sevilla que se posiciona en el intervalo 101-150, mientras que la Universidad de Almería ocupa la tercera posición de la clasificación.

Con estos resultados, la Universidad de Almería continúa consolidando su presencia en el ámbito académico nacional e internacional, situándose en una posición destacada en áreas clave como son las reseñadas, Enfermería y Agricultura.

En Agricultura, la UAL ha experimentado una notable mejora en los últimos años. Teniendo en cuenta que en 2021 se encontraba en el intervalo 401-500, la posición alcanzada en 2025 en el rango 201-300, ligeramente superior al de 2024, hace que siga destacando y consolida mundialmente a la Universidad de Almería en un sector clave para la economía de la provincia de Almería y de la comunidad autónoma de Andalucía.

En Enfermería, se mantiene en 2025 la posición en el intervalo 151-200, lo que supone mantenerse entre las mejores del mundo y consolidar la segunda posición nacional.