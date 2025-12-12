Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pasillo central del Campus de la Universidad de Almería. R. I.

El Ranking de Shangai sitúa a la Universidad de Almería como referente en Enfermería y Agricultura

Los dos ámbitos mantienen posición en la prestigiosa clasificación mundial por áreas de conocimiento

J. S.

Almería

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:04

Comenta

La Universidad de Almería repite buenos resultados en cuanto a posicionamiento de su investigación y su docencia en el panorama mundial de universidades, en este ... caso atendiendo a los distintos ámbitos de conocimiento. Dos de esos ámbitos, concretamente los de Enfermería y Agricultura, se mantienen en una magnífica posición en el apartado por materias del Global Ranking of Academics Subjects (GRAS) del ShangaiRanking.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una excavación y la puesta en valor de estructuras romanas: proyectos de futuro para El Ejido
  2. 2 La defensa del presunto autor de la muerte de Luca rechaza la agresión sexual y alude a un problema estomacal
  3. 3 Detienen en Madrid al presunto autor del robo en la Iglesia de San Roque de Almería
  4. 4 La Junta invierte más de 1,8 millones de euros para mejorar centros educativos del Poniente
  5. 5 El Hospital de Poniente acoge un programa con magia y música
  6. 6 Santa Ana y Virgen del Carmen, protagonistas del Belén Municipal de Roquetas
  7. 7 Eracis Roquetas se centra en las actuaciones en las Mesas Sectoriales y en el empleo
  8. 8 Así ha sido la reacción de los almerienses al libro de Juan Carlos I
  9. 9 El Ejido hace balance de la Mesa del Trabajo de Prevención
  10. 10 Huelga de médicos en Almería: «Si no se cotiza, yo me voy a Suiza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ranking de Shangai sitúa a la Universidad de Almería como referente en Enfermería y Agricultura

El Ranking de Shangai sitúa a la Universidad de Almería como referente en Enfermería y Agricultura