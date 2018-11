Nathalie Jazmín Santa Cruz, estudiante y voluntaria: «El voluntariado ayuda a conocer la realidad» Nathalie Jazmín cursa tercero de Trabajo Social. / IDEAL Compatibiliza sus estudios de Trabajo Social con una labor de voluntariado que le ha llevado a diferentes asociaciones provinciales J. L. PASCUAL ALMERÍA Sábado, 3 noviembre 2018, 01:03

Nathalie Jazmín prepara ya una nueva experiencia de voluntariado, durante unos meses ayudará a refugiados a aprender el español y a que se puedan integrar en la ciudad.

-¿Cómo está siendo su trayectoria académica?

-Estoy haciendo tercero de Trabajo Social en la Universidad de Almería, la elegí porque me llama mucho la atención el poder ayudar a la sociedad y conocer los problemas que hay hoy en día. Estoy sacando buenas notas y estoy muy contenta con la carrera.

-¿Cómo ha sido su experiencia en el mundo del voluntariado?

-La primera experiencia no me fue muy bien. Estuve en una asociación que ayudaba a niños en riesgo de exclusión social y no tuve la conexión que me hubiese gustado. Después me apunté a una asociación de personas con problemas cerebrales y ha estado muy bien. Ayudaba a los usuarios a cosas como aprender a leer o sumar, son personas que les cuesta, pero fue muy gratificante. Quiero trabajar en diferentes ámbitos y ahora me he apuntado a una asociación que trabaja en protección internacional con los refugiados, un tema que está muy presente en la actualidad. Voy a hacer acompañamientos, enseñar el español y ayudarles a que se integren en la ciudad.

-¿Recomendaría el voluntariado?

-Sí, es una manera de ser más empático y de conocer la realidad que nos rodea en nuestro día a día. Desde nuestro sitio sólo nos quedamos con los nuestro y creemos que nuestros problemas son los más graves, cuando hay cosas en la sociedad mucho peores.

-¿Cree que los jóvenes se implican en materia social?

-Creo que es algo generalizado que los jóvenes van un poco a lo suyo y que no colaboran mucho. Yo he estado en varias asociaciones y no hay muchos voluntarios, mucha gente prefiere ir de compras o al cine, algo que también podrían hacer si fuesen voluntarios, ya que no te quita mucho tiempo y lo haces en las horas que puedes.