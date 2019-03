La UAL se lanza a las redes sociales para erradicar el sedentarismo en el campus Marta Salazar, Sandra Molero, María del Mar Ruiz y Adrián Cortés, en la presentación. / PRESSSPORT 'Tiempo Contigo' es el nuevo proyecto para que los alumnos conozcan las posibilidades que tienen para practicar deporte en la Universidad de Almería J. L. P. Almería Martes, 26 marzo 2019, 23:47

UAL Deportes da un nuevo paso encaminado a 'rescatar' del sedentarismo esos ratos que todos los estudiantes tienen a lo largo del día en su estancia en el campus. Cualquier hueco en el horario lectivo y académico es bueno para practicar deporte, un mensaje que portan cuatro alumnos que, efectivamente, hacen uso de las instalaciones y que se han involucrado en concienciar a los demás.

Así, a través de la red social más utilizada entre ese sector de la Universidad de Almería como es Instagram, Sandra Molero, Marta Salazar, Eva Lirola y Adrián Cortés prestan su imagen y sus palabras, todas 'casos reales', para que sea posible la campaña 'Tiempo Contigo', presentada por la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes, María del Mar Ruiz, que indicó que «queremos fomentar la práctica deportiva entre los estudiantes y lo hacemos con cuatro ejemplos de usuarios de nuestras instalaciones y que practican deporte como una forma de vida complementaria a sus estudios».

Ruiz recordó que «uno de los lemas es +Universidad, +Deporte, en este caso aprovechando el tiempo libre, porque el deporte nos tiene que acompañar a lo largo de nuestra vida, nos forma como personas, complementa nuestra actividad diaria, y por eso creemos fundamental acercar las instalaciones y que más alumnos se incorporen a la práctica deportiva». La vicerrectora también añadió que «a partir del 1 de abril la piscina tendrá horario ininterrumpido entre las 9 y las 21 horas, esto como ejemplo». Además, anunció que falta un 'quinto elemento', para lo que «se ha diseñado un concurso del que saldrá la quinta imagen de deportista«. Quien quiera participar solo tiene que hacerse una fotografía practicando deporte en la UAL, hacerse seguidor, si no lo es ya, de UAL Deportes, y subirla a Instagram», de manera que «quien tenga más 'likes' no solo será parte de esta campaña, sino que además ganará un patinete eléctrico». 'Tiempo Contigo' está presente en todas las redes sociales, pero se ha elegido el formato de Instagram porque es la más extendida.

Sandra Molero, del último curso de Ingeniería Química e Industrial y jugadora de baloncesto, contó su experiencia y reconoció que «no me lo pensé ni dos veces cuando me lo propusieron, porque desde que estoy en la UAL sus instalaciones me parecen fantásticas y yo no concibo la vida sin el deporte; estoy muy ocupada con mis estudios, pero siempre saco tiempo, ya que soy feliz con un balón y con una canasta». A través de esta campaña se hace visible todo el catálogo de servicios del Servicio de Deportes de la UAL, abierto por completo a los poseedores de la Tarjeta Deportiva Plus, respecto a la cual María del Mar Ruiz desveló que «se han superado las expectativas, que estaban situadas en un tope de 2.000, habiendo actualmente sólo en la versión Plus más de 2.300 activas».

La gran variedad de instalaciones, «con gran éxito del parque de calistenia recientemente inaugurado», da múltiples opciones, y por ello se ha optado en el mensaje directo «de estudiante a estudiante».