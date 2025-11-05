Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Manzano y Antonio Zapata, autores del estudio sobre la detección de fugas en balsas. IDEAL

Investigadores de la UAL desarrollan un método para detectar fugas en embalses

En España la cifra de balsas de riego es de unas 50.000 y en el sureste hay una por cada 5 hectáreas de cultivo

J. S.

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:28

Investigadores de la Universidad de Almería, pertenecientes al grupo RNM-949: Tecnología, Energía y Medioambiente (TEM) 1, han desarrollado un método innovador y de bajo ... coste para la detección precisa de fugas de agua en embalses de riego. Este sistema, denominado WLDIP (Water Leak Detection in Irrigation Ponds), tiene como objetivo solventar el problema de las fugas no detectadas, que provocan importantes pérdidas de agua y un aumento de los costes operativos.

