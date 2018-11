«Internacionalizarse es una forma de vida, que tiene sacrificios que se compensan » La tercera mesa de trabajo de IDEAL, con motivo del 25 aniversario de la Universidad de Almería, se centró en los procesos internacionales VÍCTOR J. HERNÁNDEZ BRU Domingo, 18 noviembre 2018, 02:26

Acostumbrada a trabajar día a día con empresas que quieren internacionalizarse, Inma Jurado cree que «nuestra opinión es que llegamos siempre a los mismos y por eso siempre salen los mismos. La pregunta es por qué no hay otros que les interesa. A mí me llega gente que no sabe lo que es un certificado digital o que no saben hacer una matrícula. Hoy en día, los recursos te permiten buscarte la vida con facilidad». Además, considera « interesante que la UAL gestione becas de prácticas laborales a nivel internacional, porque las empresas están interesadas. Nos llegan pymes que piden profesionales que gestionen la parcela internacional».

Y sobre su experiencia con empresas, asegura que «en el mundo empresarial hay empresas en las que tienes que tener dos maletas, una de invierno y otra de verano, en función de la parte del mundo en la que vas a pasar la semana siguiente. Eso, sin duda, tiene una gran parte de sacrificio trabajar en una empresa de este perfil. Tengo compañeros que se han perdido bautizos, bodas, etc, todo sacrificado por el hecho de esta forma de vida internacional».

Y sobre su trabajo, «apostamos porque si una empresa está convencida de su capacidad y voluntad de funcionar en un mercado internacional, tiene que apostar. Le damos ayudas, pero tiene que apostar y pagar una parte».