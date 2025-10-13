Francesc Boya: «El espacio rural debe atraer al talento joven»

J. S. Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 13:31 Comenta Compartir

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, más en concreto a través de la Secretaría General para el Reto Demográfico, considera a la universidad como una aliada estratégica para llevar a cabo sus políticas frente a la despoblación rural. En ese sentido, la UAL tiene acumulado un gran bagaje, debido a su firme compromiso con la provincia a la que pertenece, y ayer se produjo la convergencia entre ambas partes gracias a la jornada 'Universidad y territorio: Alianzas frente al reto demográfico'. Organizada por el Grupo de Investigación SEJ-147 – Grupo Almeriense de Economía Aplicada, que capitanea el proyecto 'Marca Pueblo', con el profesor Jaime de Pablo al frente, consistió en una interesante conferencia a cargo de «la persona más importante de este país en esta temática», Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico.

El ponente situó el marco general aludiendo a que «es una lucha que hay que entenderla como de largo alcance, porque las soluciones al tema demográfico, primero, no tienen solución por la vía biológica, es decir, que una de las constantes en todo el país, en toda Europa y en muchas partes del mundo es que muere más gente de la que nace, y, segundo, en lo que sí podemos incidir es en cómo utilizamos el territorio, o de qué manera nos asentamos en él». En ese sentido, se refirió a que «las grandes ciudades siguen engordando en población y, en cambio, el medio rural, la pierde, sobre todo aquel que tiene una condición más remota o más montañosa». Frente a ello se diseñó «la segunda estrategia», cuyos detalles ha compartido con el numeroso alumnado que ha asistido, con la finalidad también de «sensibilizar a los jóvenes».

Recordó que «el espacio rural ha quedado en algunos ámbitos como un espacio residual, pero, en cambio, lo que hemos visto durante estos años en los que la política pública ha empezado a incidir en esta problemática es que ese espacio rural puede ser, perfectamente, un espacio de oportunidad, y eso hay que trasladarlo a los jóvenes e invitarles a que tengan alguna experiencia». En esa línea, el Ministerio está financiando 'Campus rural', «que cada año permite llevar a 750 estudiantes hasta entornos rurales de menos de 5.000 habitantes», iniciativa que transita ya por su tercera edición y que «ha sido una magnífica experiencia vital en estos pueblos para los estudiantes».

Boya definió como «un tema clave» el «ser capaces de desarrollar modelos económicos en los pueblos, que de alguna manera estén acordes con la formación y las capacidades que tienen los jóvenes». Se trata de «una cuestión de puro sentido común», y para eso «hemos desarrollado la Red de Centros de Innovación Territorial». 'Campus rural' está «vinculado a esta cuestión para que el talento se acerque al medio rural, lo conozca, y luego decida si quiere quedarse, pero para que se quede es verdad que necesitamos estrategias algo más complejas, es decir, hay que tener esos espacios para poder trabajar en remoto, bien conectados, hay que ayudar a los jóvenes que quieran iniciarse en algún tipo de emprendimiento, tener itinerarios bien definidos, con apoyos específicos para esos itinerarios, y luego mentorías y asesoramientos».

Por lo tanto, «los Centros de Innovación Territorial tienen que aglutinar todo este puzle y ayudar a que sea posible el emprendimiento en el medio rural, sobre todo el emprendimiento de alto valor añadido». Es cuestión de que tenga «ese apoyo que en la ciudades se produce por esa eficiencia de la economía acumulativa, pero que en el medio rural necesita del apoyo público». Ensalzó cómo lo plantea la UAL a través de 'Marca Pueblo', abriendo todas las vías de colaboración posibles con la institución académica almeriense: «La universidad es fundamental en todo este proceso, el apoyo académico es fundamental, y nosotros sí que acogemos con mucho interés y mucho cariño este tipo de proyectos, porque creemos que son fundamentales y nadie conoce mejor el territorio que la universidad, y nadie puede transmitir mejor a los alumnos el ADN del conocimiento».