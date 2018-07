El Festival de Vélez Blanco se consolida como referente de la música renacentista Cándida y Fernando Martínez, al frente del curso. / IDEAL Enmarcado en los Cursos de Verano, contempla un seminario internacional de Historia, un ciclo de conferencias y hasta una docena de conciertos J. N. ALMERÍA Miércoles, 25 julio 2018, 00:24

La XXVII edición del Festival de música renacentista y barroca de Vélez Blanco arrancó con máxima expectación por la calidad de su programa y de los ponentes que hasta el próximo día 28 se darán cita en esta localidad almeriense. El convenio firmado hace dos años entre su ayuntamiento con la Universidad de Almería y la UNIA, convierte a este rincón de la provincia «en referente nacional e internacional de la música, la cultura y la historia de los siglos XVI al XVIII», tal y como destacó en la presentación del festival, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes de la UAL, María del Mar Ruiz.

A lo largo de su intervención, la vicerrectora se mostró satisfecha por cómo ha transcurrido esta edición de los Cursos de Verano de la UAL, con más de 900 inscritos y más de 400 ponentes llegados de varios puntos del país y del mundo.

Cursos que concluirán con este festival, «un claro ejemplo de la extensión universitaria en el entorno social de nuestra provincia». María del Mar Ruiz indicó que es de «vital importancia que desde la universidad se fomenten la cultura y las artes como parte de una formación humanista integral de las personas y complementaria a la formación académica». En este sentido, señaló que «las universidades se están convirtiendo en un activo agente promotor de la vida cultural de su entorno». La directora del Festival, Cándida Martínez, destacó que el éxito del mismo radica en «la estrecha colaboración institucional y privada con un potente voluntariado, aunados en un proyecto. Así se logran los mejores retos. Pero también, y de manera especial el profesorado».

La directora indicó que no se trata sólo de los cursos o los conciertos, sino que «es un modelo integral que aúna el rigor de la docencia, el disfrute de la música, la convivencia entre gentes, que procedemos de muchos lugares de España, con el propio vecindario que se vuelca y acoge el Festival».

Cándida Martínez explicó que este festival se hace gracias a la tradición musical que existe en Vélez Blanco desde siglos pasados. «Este año lo hemos dedicado a los tiempos de Murillo en el IV centenario del nacimiento del pintor sevillano, y desde los conciertos a las conferencias, los cursos de música o el seminario de gastronomía se mantiene esa línea argumental», concluyó.

La programación del Festival la componen cuatro cursos de música, el seminario internacional de Historia 'La Andalucía barroca', un ciclo de conferencias, 12 conciertos, y, por segundo año consecutivo el seminario de gastronomía 'El renacer del arte culinario en la edad moderna'. Además, participan profesores e investigadores de prestigio como Bernard Vicent, Francisco Andújar, Francisco Sánchez-Montes, entre otros, o músicos de talla internacional como Aaron Zapico o el contratenor Carlos Mena, entre otros . También participará la Orquesta Ciudad de Almería o la orquesta Barroca de Granada, y La Real Cámara. En la presentación también estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente; el delegado de Cultura, Alfredo Valdivia; el vicerrector de Extensión Universitaria de UNIA, Manuel Acosta; el alcalde de este municipio, Antonio Cabrera; el primer teniente alcalde de Vélez Blanco, Diertmar Roth; y el representante de Cajamar, Pedro García. Tras la inauguración oficial del Festival actuó la OCAL con un repertorio compuesto por piezas de Heinrich Ignaz Franz von Biber, Johann Sebastian Bacha y Giovanni Battista Pergolesi.

Trabajo conjunto

Las claves del éxito de este evento pasan por un cuidado programa académico, a la par que atractivo para el público general. Además, este año se cuenta con una novedad interesante y es que el programa tiene un día más de duración. El XVII Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, a la inquietud de ampliar los conocimientos, suma el deleite de una serie de actividades culturales de alto nivel.

Se centra especialmente, en esta ocasión, en 'Los tiempos de Murillo', en torno a la producción musical de una época excepcional de la cultura andaluza, española y europea. Todo ello recreado «en un pueblo renacentista, con los alumnos llevando los instrumentos a la espalda de un sitio para otro, entre los talleres y demás actividades, en una semana inolvidable, siendo un referente a escala nacional e internacional», tal y como comentó Fernando Martínez. Para el rector, Carmelo Rodríguez, estamos ante «la culminación de los Cursos de Verano de la UAL, que están teniendo una gran acogida y que se distinguen por su gran excelencia».

Claro ejemplo de ello es esta oportunidad que la Universidad de Almería apoya «de llevar a las zonas rurales de diferentes comarcas de la provincia tanto el debate como la reflexión universitaria, y acercar la universidad a zonas tan alejadas como la singular e histórica villa de Vélez Blanco». De hecho, precisó que «ese era y es el espíritu que alumbró el convenio que se firmó hace ya tres años con la Universidad Internacional de Andalucía y el Ayuntamiento de la localidad, que ha venido dando un magnífico resultado académico, de extensión universitaria y de promoción cultural y turística de la zona».

Antonio Cabrera, alcalde de Vélez Blanco, reconoció que «el proyecto no sólo ha sobrevivido pese a las vicisitudes y la crisis, sino que ha sido una de las cosas de este municipio que mayor crecimiento ha tenido». En esa línea, el futuro se presenta espléndido, ya que «por el paso que llevamos, esto no para, y su director no deja de sorprenderme años tras año, que lo hace mejor, tenemos más asistencia de público, y para Vélez Blanco ha llegado a convertirse en uno de los eventos más importantes, hasta el punto de que sin su festival, sería un auténtico desastre». Es preciso añadir que el Ayuntamiento habilita 60 alojamientos para los participantes.

En cuanto al vicerrector de Extensión Universitaria y Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, Manuel Acosta, recordó que «las actividades de la UNIA están vinculadas a sus cuatro sedes en La Cartuja, La Rábida, Baeza y Málaga, pero su espíritu es el de colaborar con otras universidades, siendo este un ejemplo con la UAL que esperemos que perdure mucho en el tiempo».

Precisamente, Fernando Martínez, hizo memoria sobre el recorrido realizado, «llevamos ya 17 años», para detenerse en un hito histórico que se producirá en esta edición: «Por primera vez tenemos una opera barroca, sobre lo que había gran ilusión desde siempre, pensando que cuándo íbamos a poder hacerla, y que se va a celebrar el día 25 en el patio del castillo, viéndose así cumplido el gran sueño».

Se trata de 'La guerra de los gigantes', de Sebastián Durón, como uno de los platos fuertes de una programación excelente de conciertos. No sólo eso, sino que Martínez recordó que en el pilar de los conciertos, uno de los tres en los que se sostiene el festival, se suman «los mejores grupos que están funcionando en este momento en España, más el concierto con los alumnos».