Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momento del paro estudiantil celebrado ayer en el Campus de la Universidad de Almería. R. I.

El estudiantado de la Universidad de Almería se moviliza contra la infrafinanciación

La almeriense es de toda Andalucía la universidad con menor aportación al percibir 7.803 euros por cada uno de sus alumnos

J. S.

Almería

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:01

Comenta

Numerosos estudiantes de la Universidad de Almería, miembros de la comunidad universitaria y equipo de Gobierno, convocados por el Consejo de Estudiantes (CEUAL), paralizaron ayer ... sus actividades este mediodía para protestar en el pasillo central del campus. El paro académico, de carácter general, se celebró entre las 13.00 y las 14.00 horas y tuvo como objetivo central denunciar la sistemática infrafinanciación que sufre la UAL y la falta de participación del alumnado en la tramitación de la nueva Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una excavación y la puesta en valor de estructuras romanas: proyectos de futuro para El Ejido
  2. 2 La defensa del presunto autor de la muerte de Luca rechaza la agresión sexual y alude a un problema estomacal
  3. 3 Detienen en Madrid al presunto autor del robo en la Iglesia de San Roque de Almería
  4. 4 La Junta invierte más de 1,8 millones de euros para mejorar centros educativos del Poniente
  5. 5 El Hospital de Poniente acoge un programa con magia y música
  6. 6 Santa Ana y Virgen del Carmen, protagonistas del Belén Municipal de Roquetas
  7. 7 Eracis Roquetas se centra en las actuaciones en las Mesas Sectoriales y en el empleo
  8. 8 Así ha sido la reacción de los almerienses al libro de Juan Carlos I
  9. 9 El Ejido hace balance de la Mesa del Trabajo de Prevención
  10. 10 Huelga de médicos en Almería: «Si no se cotiza, yo me voy a Suiza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El estudiantado de la Universidad de Almería se moviliza contra la infrafinanciación

El estudiantado de la Universidad de Almería se moviliza contra la infrafinanciación