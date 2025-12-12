El estudiantado de la Universidad de Almería se moviliza contra la infrafinanciación

Numerosos estudiantes de la Universidad de Almería, miembros de la comunidad universitaria y equipo de Gobierno, convocados por el Consejo de Estudiantes (CEUAL), paralizaron ayer ... sus actividades este mediodía para protestar en el pasillo central del campus. El paro académico, de carácter general, se celebró entre las 13.00 y las 14.00 horas y tuvo como objetivo central denunciar la sistemática infrafinanciación que sufre la UAL y la falta de participación del alumnado en la tramitación de la nueva Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA).

La primera de las reivindicaciones del estudiantado es la infrafinanciación crónica que padece la UAL, estando a la cola de Andalucía. El CEUAL ha puesto de manifiesto que la Universidad de Almería es la institución andaluza con la menor financiación por estudiante. La UAL recibió en 2023 un total de 7.803 euros por estudiante, una cifra considerada «claramente insuficiente» para una comunidad de 13.131 estudiantes de grado y máster.

Esta cantidad se sitúa muy por debajo del promedio andaluz, que es de 8.708,56 euros, y del promedio nacional, que asciende a 9.397 euros. De equipararse a la media andaluza o nacional, la UAL obtendría 11,89 o 20,93 millones de euros adicionales, respectivamente.

«Hoy nos encontramos en este paro académico, a nivel general, en la Universidad de Almería, para reivindicar lo que ya reivindican todas las universidades andaluzas y madrileñas, cuando salieron a la calle, por ejemplo, en Madrid, reivindicando esa infrafinanciación que sufren ellos, que también nos afecta a nosotros. Almería es, por estudiante, la universidad andaluza con menos financiación y la tercera en España, un dato vergonzoso. Por ello, queremos que esa financiación se equipare. Y no hablamos de tan solo dos millones de euros, como quieren hacernos ver, hablamos de más de 12 millones de euros para equipararnos a la media que hay a nivel andaluz y casi 21 millones de euros para equipararnos a la media nacional. Esos dos millones de euros ayudan, pero no lo suficiente, y ya lo hemos podido ver en esa ampliación de crédito que hemos tenido que pedir desde el Consejo de Gobierno», explicó Javier Estrella, presidente de CEUAL.

Esta precariedad económica, derivada del actual sistema de financiación de la Junta de Andalucía, genera un grave «coste de oportunidad» con consecuencias directas para el día a día universitario. Entre ellas, se encuentran «servicios limitados (aumento de los precios en cafeterías y comedor); deterioro de la calidad (dificultad para modernizar infraestructuras, equipamientos y aulas, y limitación en la contratación de nuevo profesorado) y oportunidades restringidas (número y cuantía de becas y ayudas limitados, imposibilidad de ampliar destinos Erasmus y falta de variedad en actividades culturales», como puso de manifiesto Mar López, miembro de CEUAL.

El Consejo de Estudiantes reclama un compromiso claro y estable para aumentar la financiación por estudiante, que permita a la UAL dejar de estar «económicamente asfixiada» y garantizar una educación pública de calidad.