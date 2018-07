La UAL despide a los estudiantes internacionales de Study Abroad Los participantes se despidieron del campus de La Cañada con una intensa jornada antes de volver a sus países. / IDEAL Más de 200 alumnos extranjeros han participado en esta iniciativa que ofrece una opción de movilidad en plena época estival J. N. ALMERÍA Viernes, 27 julio 2018, 02:11

Julián Cuevas, vicerrector de Internacionalización, despidió ayer al nutrido grupo de 205 alumnos que han pasado parte del mes de julio poblando el campus almeriense. Se trata del Study Abroad 2018, sexta edición de una propuesta clave para el futuro de la UAL y es que, como aseguró Cuevas, «esta es una de las acciones más reseñadas dentro de nuestra universidad, que mucha gente no la conoce, quizá por las fechas, pero es una de las generan mayor capacidad de atracción y es singular, en el sentido de que son cursos no regulares que se celebran en verano». Su apuesta fue firme cuando asumió y el mando y «efectivamente hace un par de años hubo un cambio fundamental, sobre todo en el éxito del número de alumnos matriculados».

Cuevas explicó que «hay una tendencia creciente en este tipo de movilidad», pero en todo caso enmarcó la alta aceptación de la propuesta de Study Abroad en un proceso en el que la UAL marcha con paso firme. En ese sentido, facilitó un dato clarificador, ya que «hemos tenido nuestro mayor éxito este curso al ser la quinta universidad en cuanto a la concesión de becas de movilidad en el Programa K107, la quinta en valores absolutos de noventa instituciones, y si se ve en relativos, seremos la primera o segunda, todo ello gracias al trabajo que hace el equipo de Proyectos del Servicio de Relaciones Internacionales, lo que es una apuesta determinada de este equipo de gobierno, que seguirá sin duda cualquiera que le suceda, porque es imparable».

Capacidad de progreso

Ese fue el calificativo que el vicerrector aplicó en varias ocasiones para referirse al contexto general, pero además se refirió al futuro de la UAL porque «estamos convencidos de que la Universidad de Almería no tendrá capacidad de prosperar en un futuro en ambiente competitivo si no lo hace a través de internacionalización, ya que es relativamente pequeña y para alcanzar masa crítica en determinados campos del conocimiento lo debe hacer a través de cooperación internacional». Abundó al respecto al referirse a la clarividencia del equipo de gobierno y a que «tenemos muy presente las Erasmus y movilidades de estudiantes, pero además el proceso de internacionalización se extiende al PAS y al PDI; las colaboraciones con otras universidades en el ámbito del profesorado y las investigaciones es imparable independientemente del vicerrector que ocupe el cargo, y para la UAL es fundamental, al no tener el tamaño de otras». Al respecto de esta edición de Study Abroad, enumeró las causas de su rotundo éxito, ya que «hay una medida fundamental, que es abrir la convocatoria, o sea, la participación de más gente en la universidad, más propuestas, y que se ha puesto interés en aquellos cursos que son más difíciles de arrancar, consolidándolos, y esa actividad de siembra genera florecimiento; también se da más difusión y luego hay algo, que es que la internacionalización tiene en viento en popa».

Por tanto, para Cuevas es trascendental el cambio de mentalidad, debido a que «hay muchos estudiantes ya que asumen que el verano es una época propicia para realmente completar su formación, y qué voy a decir de Almería en el mes de julio, un destino muy solicitado». Diferentes a los Cursos de Verano que ya tocan a su fin también, «los Study Abroad tienen reconocimiento académico, su duración es más prolongada y se hacen con universidades socias a las que se invita a traer a sus alumnos aquí».

El vicerrector elogió a su equipo de trabajo por su buen hacer, especialmente a María del Mar Sánchez, la coordinadora del programa, y ahora a Marta Fernández, que desarrolla una beca de formación y que manejó todos los datos precisos, destacando que «hemos tenido 205 alumnos de varias procedencias diversas, pero principalmente de México y Alemania, por los convenios que hay establecidos con distintas universidades, pero también de EE UU, Brasil, Dinamarca...».

En la propuesta de cursos tuvieron cabida varias ramas, se impartieron cursos de especialidades de distintas facultades, como el de Agricultura, el de Bussines, el Lengua Española para fines específicos y el de microalgas. Los alumnos, en «los primeros días han tenido nervios, pero se han soltado».