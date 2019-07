Uno de los Cursos de Verano de la UAL enseña esta semana a «escribir en imágenes»

El Curso 'Escribir en Imágenes' se ha presentado esta mañana en el Hotel AC de Almería con la presencia de Pablo Berger ROCÍO TALAVERÓN Almería Martes, 2 julio 2019, 23:43

Por tercer año consecutivo, la Universidad de Almería y la Diputación Provincial se han unido para inaugurar el curso 'Escribir en Imágenes', con la destacada presencia del prestigioso director Pablo Berger.

La directora de los Cursos de Verano, Pilar Jerez, puso en valor este seminario asegurando que es «una edición muy ambiciosa, como también lo fue la última. Son 28 cursos que comenzaron este lunes día 1, en los que hay depositada mucha ilusión y que se van a desarrollar durante las tres próximas semanas».

Por su parte, ha confesado que está «especialmente contenta, porque se ha consolidado como una apuesta de los mismos hacia el cine» ya que las matriculaciones de este año han superado los mil.

Otro de los asistentes ha sido el diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, que ha querido destacar que «uno de los principales objetivos de la Diputación Provincial es devolver el esplendor de la industria cinematográfica a nuestra tierra, y eso se consigue desde muchos frentes; uno de ellos es este curso y la formación, para hacer posible el desarrollo del talento de los almerienses».

El principal ponente del curso 'Escribir en Imágenes', y una de las personalidades más destacadas de la presentación, el director Pablo Berger, ha asegurado que tratará de incentivar a los estudiantes para que «trabajen duro y al final tengan un guión de 3 a 5 minutos, ya que es el objetivo del curso».

El bilbaíno ha comentado que estaba «muy feliz de presentar este curso», argumentando que «se llama 'Escribir en Imágenes', que es para mi la esencia del cine, lo que hace el cine único, sobre todo las imágenes en movimiento». Haciendo un pequeño guiño a la ciudad de Almería, Berger ha añadido que este seminario es para «aficionados, profesionales, jóvenes, etc. lo que queremos es gente que tenga ganas de trabajar y que venga a trabajar a Almería, el promocionar la ciudad y la provincia», destacando que «es lo que hace del cine una forma de expresión única, con la cámara, el montaje y contar con imágenes».

En definitiva, «al final para mí la tarta es la historia con imágenes y el diálogo es la crema de la tarta». Sin querer desvelar los detalles sobre su nueva película, compartió que ha hecho un paréntesis de una semana en el proyecto para poder dar este curso de verano de la Universidad de Almería: «Me interesan todas las historias, tengo un gusto absolutamente ecléctico, porque me gusta las buenas películas, las que me emocionen, las que me hagan sentir; me interesa mucho el costumbrismo español, la comedia negra, la picaresca es parte de nuestra tradición. Todas mis películas son hermanas y la próxima tendrá, como las tres anteriores, humor, emoción, sorpresa y música».