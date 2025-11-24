Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, Gabriel Aguilera, recoge el reconocimiento. IDEAL

La Crue reconoce a la UAL por sus logros en sostenibilidada ambiental

La Universidad de Almería ha cumplido un 70 por ciento de los indicadores evaluados en un diagnóstico común

J. S.

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:14

Bajo el lema 'Universidades comprometidas' se han llevado a cabo las XXXVII Jornadas Crue-Sostenibilidad, y en las mismas ha quedado patente que una de ... las que más compromiso tienen es precisamente la Universidad de Almería. En ese sentido, se le ha otorgado un reconocimiento en el diagnóstico de la sostenibilidad ambiental de 2024, al conseguir hasta un 70% de los indicadores evaluados. Esta distinción ha sido recogida por Gabriel Aguilera, vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes de la UAL, en la ceremonia final.

