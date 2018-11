«Me considero una mejor estudiante desde que estoy en la universidad» Isabel Sánchez, con la medalla conseguida en el nacional / IDEAL Lleva tres años en la selección universitaria de balonmano con la que ha logrado sendas medallas de bronce en el regional y el nacional Isabel Sánchez | Estudiante y jugadora de balonmano ALMERÍA. Sábado, 17 noviembre 2018, 02:06

Ilusión es la palabra que mejor define el estado de la selección universitaria de balonmano que el pasado año alcanzó retos muy ambiciosos y que quiere seguir esta misma línea con un plantel remozado.

-¿Qué nos destacaría de su trayectoria académica?

-Escogí Gestión y Administración Pública, es mi tercer año y estoy muy contenta. Quería hacer Derecho, no me llegó la nota y pensé en hacer unas oposiciones. Está superando mis expectativas, tanto los profesores como las asignaturas o los compañeros. Me considero una mejor estudiante desde que estoy en la universidad, aunque puedo mejorar la constancia, quizás empiezo a estudiar un poco tarde.

-¿Qué le parece la UAL?

-Creo que es una de las mejores, al estudiante nos aporta muchas facilidades, no sólo para estudiar, también para hacer deporte o actividades fuera, me gusta mucho.

-¿Cómo está siendo su experiencia en la selección de balonmano?

-Llevo tres años, desde que entré en la Universidad de Almería. Soy extremo derecho y trato de aportar el máximo. Destacaría el compañerismo y el trabajo que hacemos, que es muy bueno. El año pasado fuimos terceras de Andalucía y España, el objetivo este año es mejorarnos. Comenzamos a entrenar hace tres semanas y tenemos un buen equipo, muy competitivo y con capacidad para lograr resultados. Jugaremos el Campeonato de Andalucía en Granada y esperamos hacerlo bien.

-¿Lleva bien la combinación de estudios y deporte?

-Es un poco complicado en el caso de que no te organices bien. Aparte de la selección también entreno con un equipo, son muchas horas, aunque se puede.