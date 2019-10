La UAL beca a los nuevos estudiantes con mejores notas La institución ha entregado a los nuevos egresados dos ayudas por cada una de las ramas de conocimiento A. MALDONADO ALMERÍA Jueves, 17 octubre 2019, 17:41

Sus nombres son Ariadna García, alumna del Grado de Estudios Ingleses, y Álvaro Ramajo, del Grado de Ingeniería Electrónica Industrial. Con ellos nacieron, hace ahora cuatro años, las Becas de Excelencia de la Universidad de Almería, recibiéndolas tras su primera matrícula en este campus y habiendo sido capaces, ambos, de mantenerlas durante el recorrido de sus estudios, curso tras curso. «Aquí hay prestigio, hay nivel, y destaco el trato humano, que es estupendo; de los profesores no puedo tener ninguna queja, con un alto grado de implicación, lo que es una idea que no tenía antes de la universidad porque pensaba que iba a ser más distante, pero no, se sabe motivar al alumno». Así lo ha relatado Ariadna, secundada por Álvaro: «Se debe tener absoluta confianza en ponerse en sus manos porque tienen una gran experiencia, lo hacen muy bien; yo estoy muy contento con lo que me ha dado la Universidad de Almería».

Ellos dos como referentes, y todos los demás becados por tercera, segunda o primera vez hasta un total de 16 premiados, han sido los grandes protagonistas de un acto de entrega emotivo y cargado de orgullo tanto de familiares como de los centros de Secundaria de los que proceden los recién matriculados en una UAL que los arropa desde el primer momento y que los llevará de la mano en una formación integral: «Os pido una visión más amplia y comunitaria de la universidad, que seáis estudiantes ejemplares con notas excelentes, pero también estudiantes comprometidos».

Ese ha sido uno de los mensajes que les ha lanzado Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, reconociendo que «dos de los principales objetivos son atraer talento y retener talento, y por ello se reconoce el trabajo de los estudiantes que han destacado, pero también premia su lealtad a la Universidad de Almería». Ramírez ha dado la enhorabuena a todos, también a familias y centros de procedencia, y les ha invitado a continuar en el mismo camino.

En ese sentido, la convocatoria reconoce el esfuerzo previo, pero también la constancia, ya que los becados deben entender «este 'premio' no tan solo como el fin de una etapa culminada con éxito, sino como el comienzo de un nuevo reto».

Dadas sus notas, han podido «elegir un grado afín a sus preferencias, algo que les gusta de verdad», yendo la vicerrectora más allá: «Sabemos que sois el futuro de nuestra sociedad y todos debemos contribuir para que adquiráis las máximas competencias y que seáis capaces de enfrentaros a todo». A ese respecto, ha abundado: «Es un orgullo para esta institución albergar en nuestras aulas a alumnos tan brillantes como vosotros y, por ello, os aseguro que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizaros la mejor formación, con todos los títulos de la UAL acreditados».

En cuanto a la delegada de Educación, María del Carmen Castillo, mostrando orgullo del trabajo previo realizado en los centros de Secundaria, «con personas que han hecho que estos alumnos alcancen esas cotas de excelencia», ha reconocido en los protagonistas valores como «constancia, superación, motivación, esfuerzo…». Castillo ha insistido en la idea de que «entre todos, centros educativos y universidad, se consiga hacer ciudadanos con espíritu crítico, que den esperanza de que el futuro está ahí».

También ha reconocido la delegada que «el 95% del éxito escolar está en las familias», por lo que ha dado las gracias a esos entornos particulares de los estudiantes y a la UAL, «opción adecuada para vosotros y vuestra excelencia», ha sostenido. Los centros que han formado a los nuevos alumnos brillantes son los CDP Agave, Compañía de María y La Sala, más los IES Alhamilla, Las Marinas, José Marín, Abdera y Los Ángeles, a los que la UAL ha dado un especial reconocimiento.

Han participado en el acto, celebrado la tarde de ayer, los decanos de las distintas facultades y los coordinadores de curso de las mismas en los grados en los que los alumnos se han matriculado.