Las ventas de la ONCE crecen un 8% en la provincia y superan los 42 millones Gema Pozo, consejera territorial, Pascual Gualda, Cristóbal Martínez y Anchi Garrido, vendedora. / IDEAL Durante el año pasado se crearon más de 70 nuevos empleos y se afilió casi medio centenar de personas a esta organización ALICIA AMATE ALMERÍA Miércoles, 8 agosto 2018, 01:35

Son ya ocho décadas las que la Organización Nacional de Ciegos Españoles lleva trabajando a favor de la integración de personas con distintas discapacidades pero, por primera vez, presenta su Informe de Valor Compartido anual bajo el sello de Grupo Social ONCE, esto es, la suma de la ONCE, la Fundación ONCE y el grupo de empresas sociales Ilunion. En conjunto, apuntaron desde la entidad, en Almería se observó durante el pasado año un crecimiento «en todos los parámetros», es decir, que las ventas aumentaron en productos de juego y, por tanto en la cantidad de premios entregados, pero también en materia de empleo, formación y prestaciones sociales.

Los 367 vendedores de la provincia -o «centinelas de la ilusión», según el director provincial de ONCE, Pascual Gualda- lograron un volumen de ventas de 42,26 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,91 por ciento respecto al año pasado. Un porcentaje que prácticamente duplica el incremento medio nacional, que se sitúa en el 3,9 por ciento, y que supera en más de un punto el de Andalucía, donde las ventas de la ONCE crecieron un 6,24 por ciento el año pasado alcanzando un total de 574 millones de euros. Ello supone que en la provincia de Almería se vendió algo más del siete por ciento del total regional.

En contrapunto se encuentran los premios otorgados. De los 302,44 millones de euros repartidos por la ONCE a través de sus distintas modalidades de juegos de azar en Andalucía a lo largo del año pasado, un total de 22,41 millones de euros recayó en personas que jugaron en la provincia de Almería. Es decir, que la mitad de lo jugado se tradujo en premios de distinto valor económico.

10% a labor social

Aunque los fondos destinados a la provincia por parte de la ONCE fueron más allá de los que la suerte quiso repartir. El delegado territorial de la organización en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, explicó ayer durante la presentación de estos resultados anuales en la sede almeriense que «de cada cien euros, 52 se destinan a premios, 36 a los salarios de los trabajadores y a gastos de gestión de juego y los más de 10 restantes, a labor social». En Almería, esta inversión para fines sociales fue durante el año pasado de 18,54 millones de euros mientras que en toda Andalucía superó los 250 millones.

Estos fondos, entre otros objetivos, permitieron la creación de 73 nuevos puestos de trabajo, por lo que la ONCE cuenta en la actualidad con 817 trabajadores en la provincia de los que el 88 por ciento son personas con discapacidad y el 44 por ciento, mujeres. Por otro lado, también crecieron los afiliados en 48 personas más. De este modo, actualmente, la organización cuenta con 1.049 personas ciegas y con discapacidad visual grave en Almería que representan el 6,71 por ciento del conjunto de afiliados en toda la región andaluza.

De los socios almerienses, por cierto, 37 son sordociegos -personas con discapacidad visual y auditiva- que requieren una atención continua y especializada de cara a su integración en la sociedad. De hecho, estas personas recibieron 1.244 horas de mediación individual durante el último año, esto es, una media de 33 horas por persona.

Desde la ONCE también gestionan el adiestramiento y entrega de perros guía para la movilidad diaria de las personas invidentes. En el caso de la provincia de Almería, de acuerdo a las cifras de este último año, existen nueve afiliados que disponen de este tipo de apoyo canino, dos de los cuales recibieron sus animales durante el pasado año.

En cuanto a los servicios que ONCE ofrece a sus afiliados, se realizaron 456 asistencias personalizadas así como 706 solicitudes de adaptación bibliográfica. Además, desde este organismo se llevaron a cabo 74 intervenciones de aprendizaje de braille y se organizaron 763 asistencias formativas. Por otro lado, en materia de actividades socioculturales y deportivas, se organizaron 85 durante 2017 en Almería, recibiendo a casi 2.500 personas como participantes.

Al personal de la entidad se suman, además, 35 voluntarios en Almería cuya misión es apoyar las necesidades de los afiliados. Durante el año pasado se realizaron un total de 713 servicios de voluntariado. Finalmente, pero no por ello menos importante, se prestó asistencia educativa a 158 escolares ciegos o con discapacidad visual grave en centros educativos almerienses.