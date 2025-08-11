Vélez-Blanco se prepara para vivir sus mejores fiestas

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:16 Compartir

Vélez-Blanco se prepara para vivir con fervor sus fiestas patronales, una celebración arraigada en el corazón de los velezanos que honra, un año más, al Santísimo Cristo de la Yedra. La alcaldesa de Vélez-Blanco, Ana María López López, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de estas fiestas que se celebrarán del 14 al 17 de agosto, con un completo programa que combina devoción, cultura, deporte y diversión para todas las edades. «Nuestras fiestas patronales no son solo un encuentro de fe y tradición, sino también un motivo de orgullo para todos los velezanos y velezanas. Año tras año se consolidan como unas de las mejores fiestas de la provincia de Almería, por la riqueza de su programa, la hospitalidad de nuestra gente y la belleza incomparable de nuestro municipio».

Las fiestas prometen ser un escaparate de la tradición, la cultura y el espíritu festivo que caracteriza a este municipio almeriense. Estas celebraciones tienen como corazón la devoción al Santísimo Cristo de la Yedra y a la Virgen de los Dolores, cuyas procesiones y actos religiosos son el alma de la fiesta, reuniendo a vecinos y visitantes en un ambiente de respeto, fe y convivencia. La alcaldesa ha querido expresar su profundo agradecimiento «a todas las personas que han hecho posible este programa: asociaciones, colectivos, voluntarios, comerciantes, hosteleros y patrocinadores, que con su esfuerzo y dedicación contribuyen a que nuestras fiestas sigan creciendo año tras año».

También ha reconocido «la gran labor de la Junta de Andalucía con las inversiones realizadas en el Castillo de Vélez-Blanco, y el inicio este año de la segunda fase de recuperación del Patio de Honor, que devolverá a nuestro municipio un patrimonio histórico de incalculable valor».

Igualmente, ha agradecido a la Diputación Provincial de Almería su compromiso con Vélez-Blanco, con inversiones destinadas a la terminación del pabellón y las piscinas municipales, así como a la mejora de calles y caminos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos.

«Invito a todos a venir, a sentir la devoción y la fiesta, a saborear nuestra gastronomía y a descubrir por qué Vélez-Blanco, en agosto, es sinónimo de alegría, tradición y orgullo por nuestro patrimonio».

La devoción se hará palpable en la solemne procesión del Santísimo Cristo de la Yedra, un momento de gran emotividad. También participarán la Banda Municipal y la Escuela Municipal de Folclore y el coro. Además, los más jóvenes cuentan con la mejor diversión y orquestas tanto en la carpa municipal como en la carpa joven.

El deporte también tendrá su espacio, con torneos y competiciones. Así como el desfile de carrozas, la tarde del día 14.