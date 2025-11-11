Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de agentes de Tráfico. R. I.

Tres heridos tras la colisión entre dos turismos en la A-7 a su paso por Viator

Los Bomberos del Poniente tuvieron que excarcelar a dos personas que resultaron atrapadas en los vehículos

E. P.

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:31

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico derivado de la colisión de dos vehículos en la A-7 a su paso por ... Viator (Almería) en sentido Barcelona durante la noche de este pasado lunes.

