Tres heridos tras la colisión entre dos turismos en la A-7 a su paso por Viator
Los Bomberos del Poniente tuvieron que excarcelar a dos personas que resultaron atrapadas en los vehículos
E. P.
Almería
Martes, 11 de noviembre 2025, 10:31
Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico derivado de la colisión de dos vehículos en la A-7 a su paso por ... Viator (Almería) en sentido Barcelona durante la noche de este pasado lunes.
Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar poco antes de las 22.30 horas cuando se recibieron avisos sobre el choque entre ambos vehículos en el kilómetro 777+400, que quedó cortada temporalmente.
Desde el centro coordinador avisaron a Guardia Civil, mantenimiento de carretera y Bomberos del Poniente, que tuvieron que excarcelar a dos personas que resultaron atrapadas en los vehículos. Ambas, junto con un tercer herido, fueron trasladados a un centro hospitalario.
