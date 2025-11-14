La tonelada y media de cocaína incautada en Almería alcanzaría los 100 millones en el mercado negro

Una vivienda destinada a la plantación 'indoor' de marihuana en Lucainena desató el 21 de mayo lo que hoy se ha convertido en la mayor ... operación de tráfico de cocaína en la provincia de Almería con la participación de 120 agentes de la Guardia Civil en la que se desarticulado a una organización criminal, con 16 detenidos, y se ha incautado 1,5 toneladas de esta droga ilícita que en el mercado habría alcanzado cifras millonarias.

MÁS INFORMACIÓN Las imágenes del operativo de la Guardia Civil contra el tráfico de cocaína en Almería

El inmueble de la localidad de Alcolea, del que se aprehendieron 488 plantas de marihuana y gestionado por «un grupo perfectamente organizado» de once personas, abrió el camino para que los agentes del Equipo Roca de El Ejido detectaran una «nueva vivienda» gestionada por los mismos en el Paraje Norieta de Pechina.

La Comandancia de Almería ha informado este viernes del número de detenidos -que ha ascendido de 12 a 16-, en el marco de la operación 'Lukenan', y ha expuesto los 1.486 kilos de cocaína así como casi 800 plantas de marihuana, cinco armas -un arma corta de fuego y cuatro armas de detonación-, munición de calibre 9 milímetros. Además, cinco vehículos, 24 relojes de alta gama, móviles encriptados o sistemas de balizas de anulación de geolocalización, un kilo de cogollos y 22.000 euros en efectivo, entre otros efectos después de los nueve registros practicados en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido.

El coronel jefe de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, junto al jefe de la tercera compañía del Poniente, el comandante Jesús Miras y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, han valorado la operación, bajo secreto, coordinada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Berja.

Miras ha indicado que la inspección del inmueble en Lucainena permitió «identificar» a los miembros de la banda, mayoritariamente de origen español, que estaban divididos por jerarquías en la organización. La segunda vivienda de Pechina contaba con plantaciones de marihuana y, otros puntos de la provincia, eran gestionados como puntos de venta al menudeo de cannabis y de cocaína.

Este miércoles un total de 120 guardias civiles del Equipo Roca, Área de Investigación, Usecic de la Comandancia de Almería, Servicio Cinológico y GRS, participaron en los registros domiciliarios y, en una vivienda de La Puebla de Vícar se intervino parte de la totalidad de la cocaína incautada en el caso. Se encontraba dividida en paquetes con diferentes números y, por el momento, no se ha determinado su grado de pureza.

Durante la exposición de la actuación, las autoridades no han aclarado el origen y destino de la cocaína ni la intención del grupo criminal que tenía con ella, si venderla al menudeo o distribuirla en el ámbito nacional o internacional. Los arrestados, por su parte, están siendo puestos a disposición judicial durante la jornada.

«Una barrera firme»

Por su parte, el subdelegado de Gobierno ha felicitado a la Guardia Civil por esta operación «histórica» ya que es «de las mayores realizadas en la provincia» y con «especial relevancia» a nivel nacional en la lucha contra el narcotráfico. «Demuestra el trabajo minucioso de la Guardia Civil, el rigor y la preparación de un cuerpo que cada día se enfrenta a amenazas complejas y diversas», expone. Así, Martín sentencia que «todo aquel que quiera dedicarse al tráfico de drogas encontrará una barrera firme, como es la Guardia Civil».

Del otro lado, el coronel jefe de la Comandancia, José Antonio Carvajal, ha desglosado que la actuación se enmarca en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que, en lo que va de año, ha permitido detener e investigar a 261 sospechosos de narcotráfico o contrabando a través de 50 operaciones en las que se ha incautado 1.420 kilogramos de hachís y 1.500 kilos de cocaína, con un total de 414.307 plantas de marihuana y 132 armas de fuego. También, se han intervenido 86.348 litros de gasolina, 65 embarcaciones y 51 vehículos, de los que tres, son autobuses.