Operación 'Lukenan' desarrollada en la provincia. N. E.

La tonelada y media de cocaína incautada en Almería alcanzaría los 100 millones en el mercado negro

La Guardia Civil eleva a 16 los detenidos, mayoritariamente de origen español, de la operación 'Lukenan' | El estupefaciente se encontraba dividido en paquetes en una vivienda en La Puebla de Vícar

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

Una vivienda destinada a la plantación 'indoor' de marihuana en Lucainena desató el 21 de mayo lo que hoy se ha convertido en la mayor ... operación de tráfico de cocaína en la provincia de Almería con la participación de 120 agentes de la Guardia Civil en la que se desarticulado a una organización criminal, con 16 detenidos, y se ha incautado 1,5 toneladas de esta droga ilícita que en el mercado habría alcanzado cifras millonarias.

