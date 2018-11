Un taxista de Pulpí se ofrece a llevar gratis a los cuatro alumnos que deben ir al colegio andando Actividades en el colegio García Lorca al que debían ir los cuatro alumnos. / FAPACE Se trata de cuatro hermanos de 3, 5, 7 y 9 años que se quedaron sin derecho a transporte escolar gratuito a principios de octubre ANTONIO CÁCERES PULPÍ Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:52

Un taxista del municipio de Pulpí se ha ofrecido de forma totalmente gratuita para llevar y recoger del centro educativo a los cuatro alumnos de La Fuente que se quedaron sin el derecho a transporte escolar gratuito a inicios del mes de octubre, después de que, al no tener plaza en su centro de referencia, el CEIP Federico García Lorca, fueran derivados al CEIP Emilio Zurano Muñoz de Pulpí.

Por mediación del Ayuntamiento de Pulpí, el taxista pulpileño ha comenzado a trasladar a los alumnos hasta el centro educativo hasta que se solucione definitivamente el problema del transporte para estos cuatro alumnos de una misma familia de 3, 5, 7 y 9 años, que hasta la fecha iban al colegio caminando a diario. Ante esta situación, Tamara Jiménez, la madre de estos cuatro alumnos afectados, solicitó directamente a la dirección del colegio el uso de este servicio de transporte, petición que el centro trasladó automáticamente a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de Almería (responsable de las competencias en materia educativa), que denegó dicho servicio alegando que, según la normativa vigente, el alumno que se tiene que desplazar de un punto a otro del mismo municipio entre una distancia inferior a 2 kilómetros, no tiene derecho a transporte escolar. Recientemente, Tamara Jiménez recurrió a los medios de comunicación para exponer su caso, ante el que declaró: «tenemos que salir de casa cada mañana una hora antes para empezar a caminar y llegar a tiempo al colegio y cuando salen de clase, bastante cansados después de toda la jornada, hay que volver andando de nuevo. Y todo esto mientras vemos cómo el autobús que se encarga del transporte escolar entre La Fuente y Pulpí hace el trayecto medio vacío todos los días. Pido que se nos dé una solución inmediata».

En este sentido, la delegada provincial de Educación en Almería, en declaraciones recientes, se ha pronunciado sobre la situación de esta familia pulpileña, señalando que «cuando se produce una escolarización sobrevenida en septiembre, ya iniciado el curso, y llega una familia con necesidades de escolarizar a sus hijos, se le ofrece plaza en el centro más cercano a su domicilio. Si está dentro de un núcleo urbano consolidado, como es el caso de los dos colegios de Pulpí, el CEIP Emilio Zurano Muñoz y CEIP Federico García Lorca, no hay derecho a transporte escolar. En este caso, ambos centros están a menos de 1,3 kilómetros en una zona urbanizada con acerado e iluminación. El transporte escolar está concebido para transportar a familias que viven en zonas diseminadas, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los centros educativos. Con lo cual, no hay ningún derecho que no se está garantizando porque la familia de La Fuente tiene su plaza garantizada en el centro educativo de Pulpí, dentro de su núcleo urbano».

Ante dichas declaraciones, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha manifestado que «en primer lugar, quiero mostrar mi total agradecimiento ante la sensibilidad que tienen los profesionales de Pulpí, puesto de manifiesto en Pablo, taxista de este municipio, el cual, al poner en su conocimiento la situación de esta familia, ha mostrado su generosidad para solucionar temporalmente este grave problema».