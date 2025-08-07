Tabernas se prepara para una Feria y Fiestas 2025 llenas de cultura, deporte y tradición Del 13 al 17 de agosto, la localidad celebra sus días grandes en honor a la Virgen de las Angustias, con pasacalles, conciertos, feria del mediodía y actividades para todo tipo de públicos

Marcos Tárraga Almería Jueves, 7 de agosto 2025, 13:18 Comenta Compartir

El municipio de Tabernas se prepara para vivir con intensidad su Feria y Fiestas 2025, que tendrán lugar del 13 al 17 de agosto con una programación repleta de música, deporte, tradición, actividades infantiles y religiosas. A tan solo unos días del inicio oficial, se están celebrando diferentes actividades culturales y deportivas de preferia, y la posferia extenderá con otras propuestas de ocio hasta el mes octubre.

El cartel de este año es obra del diseñador e ilustrador local José Miguel Torrecillas, una imagen llena de simbolismo, tradición y orgullo tabernense. En ella, una refajona sostiene un impresionante mantón bordado, con detalles que representan la fuerza y elegancia de las mujeres de la localidad.

«En el centro del mantón destaca la imagen de la Virgen de las Angustias, rodeada de elementos tan nuestros como el Castillo de Tabernas, pencas, ramas de olivo, cactus y flores silvestres, todo con un estilo vibrante y lleno de vida. La ilustración transmite una mezcla de devoción, arraigo y belleza popular, rindiendo homenaje tanto a la patrona como a la identidad cultural de Tabernas», ha señalado el autor.

La preferia comenzó el 2 de agosto con el Festival FlamencoSol, que ha ofrecido ya dos noches de cante y arte jondo en el patio del colegio con entrada gratuita. El sábado actuó María Sorroche, acompañada por Juan de Dios, seguida del espectáculo 'Del corazón a la boca' del galardonado Jesús Corbacho, con la participación de Saray de los Reyes y el guitarrista David Caro. El domingo, se presentó la propuesta escénica y musical 'Ingrávido' de la compañía Planeta Jondo.

Durante esta semana, Tabernas continúa con una agenda deportiva diversa: desde la fase final de la Liga de Verano de Fútbol 7 hasta torneos de ping-pong, fútbol femenino, baloncesto, pádel, tenis, dominó, ajedrez, y el popular partido 'Solteros vs Casados'.

Además, el lunes se celebró un Raid Fotográfico dirigido a jóvenes entre 8 y 16 años, y el martes una ruta en bicicleta con salida desde el Centro de Interpretación.

Este jueves, los vecinos podrán disfrutar del cine de verano con la proyección de 'Kung Fu Panda 4', el viernes 8 de agosto tendrá lugar el Trofeo Veterano de Fútbol 'Virgen de las Angustias' y el torneo femenino de baloncesto; y, el sábado, se celebrará el festival 'Alacranes Rock Tabernas', organizado por el grupo motero local Alacranes MG, con la actuación de 'María del Mal', 'La Invasión' y 'Dale al Play', en la Plaza del Pueblo con entrada gratuita.

El domingo, tendrá lugar la X Concentración de Vehículos Clásicos, con inscripción en el paraje Los Pinos y posterior recorrido por las calles del pueblo. La jornada cerrará con la final del torneo de dominó, la final del torneo de pádel y el tradicional partido 'Robahigos vs Limpialacenas' en el campo municipal 'Los Suspiros'.

El lunes y martes, el pabellón y la Hermandad de la Borriquita acogerán las fases finales de los torneos de baloncesto, ping-pong y ajedrez, además de un concurso de tiro y manejo de balón. El martes 12 de agosto, la escritora tabernense Aranzazu Requena presentará su libro de poesía 'Un corazón saturado' en la biblioteca municipal, y la jornada finalizará con el concierto de 'El Llanto del Loco 'en la Glorieta que servirá como anticipo al inicio de los días grandes.

Del 13 al 17 de agosto, Tabernas vivirá su semana más esperada. El miércoles 13 arrancará con la diana y cabezudos acompañados por la charanga 'Los Juaraguinos' de Sorbas, el tren de la feria, inauguración de la exposición 'Sparto' de la Asociación de Mujeres 'Desierto de Tersina', inauguración de la Feria del Mediodía con DJ José Zarpi y la tradicional comida para la Tercera Edad en el restaurante Las Eras Antonio Gázquez. Por la tarde tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de las Angustias y el pasacalles inaugural de la feria con el espectáculo 'Rum Rum… Trasto Karts' de la compañía Xip Xap Teatro de Lérida.

La noche contará con la actuación de la Orquesta Rebelión, fotomatón de feria, y el esperado pregón de fiestas a cargo de Mercedes Cárceles Cruz, conocida hostelera local, la salutación del alcalde, José Díaz, y la coronación de la Reina y Majo 2025.

El jueves 14 de agosto, será el momento de los juegos tradicionales 'José Campana' con la carrera de sacos y tiro de la soga, actividades infantiles, talleres, feria flamenquita con 'Waxi Music' y Rubén Ventura DJ, así como el gran desfile de carrozas, que recorrerá las principales avenidas de la localidad con la participación de grupo Kalesi, la charanga 'Los Chorreones' de Sorbas y la banda de música San Indalecio de La Cañada.

Por la noche, Tabernas se llenará de música con La Trendy Orquesta, el concierto de 'Barroso & David Deseo', y un pase joven con música actual en la Glorieta que pondrá el colofón a esta jornada.

El viernes 15 de agosto, día de la patrona de Tabernas, comenzará con la diana y las clásicas carreras de cintas. La feria de mediodía estará amenizada por Pablo Góngora DJ.

Por la tarde, a las 20 horas, tendrá lugar la misa en honor a la Virgen de las Angustias, con la participación del Coro Taray. A las 21 horas, la patrona saldrá en procesión acompañada por la banda de música San Indalecio y presidida por las autoridades locales; y, por la noche, actuará Javi Medina y se celebrará una animada Noche Remember con Rebeca Moss, New Limit, Pako Revolution y DJ Slamm.

El sábado 16 de agosto, será una jornada de actividades acuáticas en la piscina municipal, competiciones y sabor, con una gran paella popular en el Parque Los Pinos a cargo de Antonio Gázquez, amenizada por la charanga 'Los Juaraguinos'. Por la tarde, habrá visita guiada al castillo, la XVI Gimkana 'María del Mar Olmedo Justicia', y por la noche, será el momento del espectáculo infantil 'Rapunzel'.

Desde las 20.30 hasta las 23.30 horas, el recinto ferial será inclusivo, con atracciones sin música y luces fijas para facilitar el disfrute de personas con hipersensibilidad auditiva y visual. El baile continuará en la Glorieta con la Orquesta Omega y habrá un emotivo tributo a Manolo Escobar a cargo de Juan Manuel Punzano.

El domingo 17, último día de feria, comenzará con el concurso ornitológico y seguirá con el espectáculo infantil 'Confeti' de Francis Zafrilla. A las 13:00 horas se recreará con globos la traca infantil, seguida de juegos populares. La feria del mediodía contará con el grupo El Límite y DJ Rubén Ventura.

Por la tarde, se celebrará la final del torneo de subastao, la segunda edición del evento 'Tabernas Game Night', con torneos de Mario Kart y FIFA 25, y una gran exhibición de acrobacias en moto y otros vehículos. El cierre musical estará a cargo de Loli Muñoz, Erika Leiva y el dúo Kike & Manu, antes del gran castillo de fuegos artificiales y la traca final que será a las 3:30 horas.

La posferia, que comenzará el 20 de agosto, prolongará la oferta de ocio con actividades en la naturaleza y excursiones culturales. Se incluyen rutas de senderismo por La Molata (Rodalquilar-Las Negras), y el sendero acuático de la cascada del Arroyo de Alcázar en Granada.

También habrá un viaje a la Feria de Almería (26 de agosto), un taller de astronomía en el Castillo de Tabernas (30 de agosto), una jornada de multiaventura en Enix (7 de septiembre) y excursiones organizadas al Balneario de Archena (12 de septiembre) e Isla Mágica (13 de septiembre). El 2 de octubre se cierra el calendario con una visita guiada a la Geoda de Pulpí y al Castillo de San Juan de los Terreros, con tren turístico opcional.