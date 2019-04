Los siete hermanos emigrantes Los municipios con una menor emigración son aquellos que se corresponden con las economías más activas: el Poniente y el área metropolitana de la capital MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Domingo, 7 abril 2019, 00:05

El término diáspora suele utilizarse para mencionar la dispersión mundial del pueblo judío. El 62% de los fieles del judaísmo reside más allá de las fronteras de Israel por los avatares históricos diversos sucedidos a lo largo de los siglos. Y, salvando las distancias, algo parecido ha ocurrido en algunos municipios de Almería, mayoritariamente en aquellos de lo que ahora podríamos denominar la «Almería vacía».

El ejemplo más claro de todos está prácticamente en el centro geográfico de la provincia de Almería: en Olula de Castro hay menos oluleños que en el extranjero. Hasta el punto de que si hipotéticamente pudieran juntarse todos los emigrantes de este escueto y bello pueblo de los Filabres en cualquier punto del globo, serían más, muchos más (240 frente a 174), que en el pueblo original. «Cuando cerraron las minas, muchos vecinos de Olula y del entorno tuvieron que marcharse. Muchos se fueron a Holanda a trabajar en astilleros. Otras colonias importantes se asentaron en Mendoza, en Argentina; y en las ciudades francesas de Carcasona y Narbona». Christian Quero, alcalde de la localidad, desconocía que su pueblo tenía el récord. Pero no se asombra por ello. «Es posible. Aquí no hay nadie que no tenga familia en el extranjero. La semana pasada empecé unas gestiones por unas obras que vamos a hacer en el pueblo y por las que hay que llamar a decenas de propietarios de terrenos. Y más de la mitad viven en Holanda», confiesa.

Muy de cerca le siguen pueblos del entorno. Bacares tiene hoy 232 vecinos residiendo en esta villa de alta montaña en la que el blanco de la cal de las viviendas se funde en invierno con el de la nieve. Pero 292 de sus 'compatriotas' están asentados fuera de las fronteras: 56% frente a 44%. Lucainena de las Torres, Albanchez, Tahal, Lubrín o Bédar tienen a más del 40% de sus vecinos viviendo más allá de las fronteras españolas. Todos, pueblos de interior, de montaña. Muchos de ellos relacionados con una actividad minera que se secó y que acabó expulsando a sus vecinos como una especie de fuerza centrífuga.

El dato sale del censo electoral. Cuando algún residente en un municipio español emigra, pasa a reconocérsele como residente del último municipio en el que moró, pero ausente (en el extranjero). Y sigue permaneciendo en el censo electoral como vecino de la localidad hasta que vuelve a vivir en España, por lo que su voto se contabiliza como voto de la circunscripción a la que pertenezca su último municipio español de residencia. En total, 41.503 almerienses viven fuera, la mayoría en Francia y Argentina, las patrias de acogida más 'urcitanas' de todo el globo.

Mientras esto ocurre en los municipios del interior, en la costa -y muy especialmente en los municipios del Poniente almeriense y del área metropolitana de la capital- apenas tienen emigración. Su diáspora, aunque por volumen pueda ser mayor, es porcentualmente inapreciable. Balanegra, con cinco vecinos residiendo fuera de las fronteras españolas, es el municipio con menos emigración: un 0,26%. Muy de cerca le siguen municipios como La Mojonera, El Ejido, Huércal de Almería, Roquetas de Mar, Íllar, Vícar, Benahadux, Viator o Rágol. Todos ellos, con menos del 4% de su censo residiendo fuera del país. Son, prácticamente todos, los municipios en los que reside una mayor tasa de población inmigrante: aquellas localidades en las que el trabajo abunda, las del milagro almeriense -la mayor parte de ellas florecidas bajo el plástico de los invernaderos-.