Los Saúles anuncian que volverán a Puente del Río: «Voy a ir a mi casa y si quieren venir, que me maten»

Nerea Escámez Almería Lunes, 9 de junio 2025, 14:50 | Actualizado 15:31h.

Se cumple una semana del tiroteo mortal en Puente del Río y dos miembros del clan de 'Los Saúles' han enviado varios mensajes dirigidos al alcalde de Adra, Manuel Cortés y al subdelegado del Gobierno, José María Martín, donde insisten en que lo ocurrido con la muerte del joven, que se habría iniciado a raíz de quejas por el volumen de la música que había puesto la víctima, habría sido «un accidente» y les piden «ayuda económica» para poder volver irse «fuera a vivir tranquilos» fuera de la provincia.

«Señor alcalde, me han quemado las casas, estamos con 22 niños pequeños tirados en las calles y como ustedes no nos quieren pagar las casas, quiero que entiendan que en unos días volveré a la casa, me voy a meter allí, mis hijos parecen bichos en la calle y volveremos a habitar nuestras casas», indica en su discurso donde, recalca, «no le debo nada a la justicia». Por ello, traslada en su mensaje, publicado a través de una red social, que volverá a Puente del Río de no recibir esta compensación por sus viviendas: «Y si estando en mi casa, quieren venir, que me maten».

En esta línea, agrega que la barriada de Puente del Río se ha quedado «vacía» y sin la presencia de los miembros del clan de 'Los Lateros' tras los episodios violentos que tuvieron lugar la semana pasada. «Le pido a usted, que por favor nos pague las casas para poder irnos a otra provincia a vivir de una forma digna, no quiero problemas con ellos», reconoce. Además, durante la grabación, culpa al alcalde, Manuel Cortés, de la decisión de irse del barrio. «Lo que quiero es que usted, que nos paguen las casas, para vivir todos en paz, Adra es un pueblo muy bonito, sus vecinos son una maravilla, los seguimos queriendo», apunta.

Al final de este mensaje, insiste al alcalde y subdelegado, que «hay reyertas entre ambas familias, que no llegue esto a más, pero como no pongáis mano, yo no voy a pelear, nos hemos ido por respeto y siento en el alma que haya sucedido un accidente, pero sí prometo que a mis hijos no los veo tirados como bichos, volveré a mi casa y estaré en calzoncillos para que vean que no tengo nada, quien quiera venir, que vengan y me maten o a un menor, entonces la responsabilidad será de ustedes».

«No quiero que mis hijos pasen calamidades»

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha trasladado que la investigación «continúa abierta» para localizar al presunto autor de los hechos, un varón de casi 60 años y miembro del clan de 'Los Saúles'. No obstante, la Guardia Civil no ha determinado oficialmente quién habría sido la persona que disparó la escopeta con la que se produjo el homicidio, toda vez que tampoco han señalado a otros identificados.

Otro de los miembros de la familia de 'Los Saúles' ha pedido en otro comunicado a Manuel Cortés y a José María Martín que «no queremos represalias con Los Lateros, ha sido un error todo lo que ha pasado, tenemos 22 hijos y estamos tirados en la calle». Ha proseguido, trasladando el pésame a la familia después de que J. C. fuera herido de bala y muriera en el Centro de Salud de Adra, víctima de las heridas provocadas por el arma de fuego.

Repite, de forma reiterada, que todo fue un accidente. «No quiero más jaleos ni represalias pero me están obligando a que mis hijos pasen necesidades y ellos no van a pasar necesidad de nada», señala en un vídeo que se extiende durante tres minutos. «Quien quiera venganza que venga y me mate, yo no voy a matar a nadie porque no soy un asesino», reitera.

En un comunicado a «toda la ciudad de Adra» y, en especial, «al alcalde» pide que «mis hijos» no están asistiendo al colegio y tampoco tienen acceso a sus médicos. «No voy a permitir que ellos pasen calamidades, van a tener que hacer un cuartel de la Guardia Civil en Puente del Río, nosotros no vamos a matar ni amenazamos a nadie», señala.

«En menos de tres o cuatro días, y 48 horas, vamos a volver a nuestras casas», sin embargo, le ofrece como alternativa «que paguen nuestras casas» para que puedan irse «fuera de la provincia a vivir una vida tranquila», de lo contrario, tendrán que seguir en la barriada. «Sería muy lastimoso que tenga que volver a mi casa y si nos quieren matar, que nos maten», finaliza.