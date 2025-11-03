La ruta de coches antiguos recorrerá Almócita, El Ejido y Uleila del Campo

Fieles a su cita anual, la Ruta de Automóviles Antiguos de Almería volverá a las carreteras de la provincia para celebrar una edición especial, la ... número 35, que se realizará del 6 de noviembre y hasta el 10 de noviembre. Serán más de 40 vehículos casi centenarios que recorrerán, en esta ocasión los municipios de Almócita, El Ejido y Uleila del Campo, con la ciudad de Almería como base.

Entre ellos, la presencia de marcas que son un símbolo de los orígenes de la automoción como Ford, Franklin, Rolls&Royce, Packard o la joya de este año, un Lagonda del año 1937.

La Diputación Provincial acogió este lunes la presentación del rallye con presencia de la diputada provincial, María Luisa Cruz, y el presidente del Club de Vehículos Antiguos de Almería, José Juan Soria, arropados por los miembros del club que conforman el comité organizador: Francisco Góngora, Nicolás Martín y José Mercader.

Este año, explica José Juan Soria, la joya sobre ruedas será un Lagonda de 1937, una marca de lujo británica fundada en 1906. El vehículo más antiguo es casi centenario, un Franklin del año 1926. Entre los destacados, Rolls & Royce de 1934, Packard Club Convertinle-Coupe de 1938, y otras muchas maravillas de este museo sobre ruedas.

La ruta almeriense es un referente en el panorama nacional y por eso participan aficionados proceden de Vitoria, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Cuenca, Ciudad real, Burgos, Granada, Jaén y toda la provincia de Almería.

El rutómetro comentará a contar el 6 de noviembre con la Ofrenda Floral a la Virgen del Mar, a partir de las 19:00 horas, en el Santuario de la Patrona. Un día importante es el viernes, 7 de noviembre, con la tradicional exposición frente a Diputación, en la calle Navarro Rodrigo, que ofrecerá una recepción a los participantes. Será de 9:30 hasta las 11:30 horas, donde el museo podrá ser visitado por todos los almerienses para que se realicen fotografías con los vehículos.

Seguidamente marcharán hasta Almócita, donde, como en todas etapas, realizarán una visita turística y cultural, mientras se expone el museo sobre ruedas para disfrute de los vecinos hasta las 17:30 horas.

El sábado, 8 de noviembre, saldrán a las 9.30 horas, desde la parte baja de la rambla, hasta El Ejido, donde visitarán el centro de transformación de frutas y hortalizas Escobi. A mediodía, el museo se expondrá en la Plaza Mayor de Ejido. El domingo, 9 de noviembre, la ruta se desplazará hasta Uleila del Campo, donde visitarán una bodega y museo etnográfico, y como siempre, se expondrán los coches antiguos en una plaza del municipio. El 10 de noviembre, regresarán a los lugares de origen con la satisfacción de disfrutar de la conducción de estos coches centenarios.