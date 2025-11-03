Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de la 35º Ruta de Automóviles Antiguos de Almería. R. I.

La ruta de coches antiguos recorrerá Almócita, El Ejido y Uleila del Campo

La nueva edición, que se realizará del 6 al 10 de noviemb, contará con la participación de más de 40 coches históricos

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

Fieles a su cita anual, la Ruta de Automóviles Antiguos de Almería volverá a las carreteras de la provincia para celebrar una edición especial, la ... número 35, que se realizará del 6 de noviembre y hasta el 10 de noviembre. Serán más de 40 vehículos casi centenarios que recorrerán, en esta ocasión los municipios de Almócita, El Ejido y Uleila del Campo, con la ciudad de Almería como base.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  2. 2 El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%
  3. 3 El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad
  4. 4 Endesa finaliza su concesión en el Puerto de Carboneras tras el cierre de la central térmica Litoral
  5. 5 El K-Pop llega a Vícar con clases de baile y un musical
  6. 6 Roquetas vive una gran noche en Negro con pasacalles y terror
  7. 7 Vícar homenajea a Anastasia Dmyitriv dando su nombre a la Piscina Municipal
  8. 8 El Patio de Pescadería ve la luz al final de los puntales tras casi nueve años
  9. 9 Dos horas de retraso en el tren Almería-Madrid
  10. 10 El huerto urbano de la Plaza de Toros, cerca de ser realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ruta de coches antiguos recorrerá Almócita, El Ejido y Uleila del Campo

La ruta de coches antiguos recorrerá Almócita, El Ejido y Uleila del Campo