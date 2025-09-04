Rodrigo Alonso, tras el incendio en Lubrín: «Hay que dejar que el campo lo cuide quien lo ha hecho siempre, la gente del mundo rural» El portavoz adjunto de Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha vuelto a insistir en la necesidad de «permitir el pastoreo en los montes de Andalucía mediante declaración responsable» como principal medida para mantener limpios los montes de Andalucía, medida a la han votado en contra en el Parlamento tanto PP como PSOE

El portavoz adjunto de Vox en Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha exigido este jueves a los diferentes gobiernos de PP y PSOE «dejar que el campo lo cuide quien siempre lo ha hecho y quien siempre ha sabido hacerlo, que es la gente del campo y del mundo rural», tras el incendio forestal ha quemado 1.116 hectáreas en la Sierra de la Atalaya en Lubrín (Almería) y después de conocer que en lo que va de 2025 ya se han calcinado en nuestra región, según datos oficiales hechos públicos por la Junta, 6.651 hectáreas, cifra que puede aumentar todavía dado que el periodo de alto riesgo de incendios se mantiene hasta el 15 de octubre.

Hay que tener en cuenta que la superficie calcinada en los ocho primeros meses de 2025 supera ya a las 6.000 hectáreas que se quemaron en todo 2024 y multiplica casi por seis las que ardieron en 2023, cuando los fuegos arrasaron 1.326 hectáreas.

Con estos preocupantes datos sobre la mesa, Alonso ha reclamado tanto al Gobierno del PP de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía como al Central del PSOE Sánchez, «eliminar todas esas políticas medioambientales y ecologistas que son un auténtico delirio» y que «han convertido los montes de Andalucía y de toda España en auténticas antorchas listas para arder».

El portavoz adjunto de Vox en Andalucía, ha denunciado cómo «en los últimos 35 años Partido Popular y PSOE han aplicado leyes medioambientales que te prohíben eliminar todo el ramaje seco y limpiar la maleza seca». »Incluso te prohíben venir con tu ganado para practicar el pastoreo y que ese ganado se coma la hierba del campo y, de esa forma, no tendríamos una hierba seca con la que se puede prender fuego con mucha facilidad».

En este sentido, Alonso ha recordado cómo el pasado mes de julio «en el Parlamento de Andalucía, Partido Popular y Partido Socialista unieron por enésima vez sus votos y rechazaron la iniciativa de Vox para permitir el pastoreo en los montes de Andalucía mediante declaración responsable», en lo que considera «una muestra más del fanatismo ecolojeta que destilan populares y socialistas, que es el verdadero culpable de que miles de hectáreas hayan ardido ya en nuestra región».

Rodrigo Alonso ha criticado que mientras «el PSOE le echa la culpa de los incendios al cambio climático, el PP anda con el juego macabro de las competencias» y «todo ello para echar balones fuera y no asumir responsabilidades ninguno de los dos», ha concluido.

