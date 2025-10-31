Roban a un nonagenario en Oria bajo amenazas con un mechero en forma de pistola

La Guardia Civil de Almería ha detenido a una persona acusada de robar con violencia a un vecino nonagenario de Oria, al que tapó la ... cara e inmovilizó en su domicilio, amenazándolo con un mechero en forma de pistola. La investigación, según ha trasladado este viernes la Comandancia de Almería en un comunicado, se inició a finales de julio, cuando el cuerpo tuvo conocimiento de los hechos.

De acuerdo al relato de la benemérita, dos personas irrumpieron en el interior del domicilio de la víctima, ubicado en la Rambla de Oria. Mientras uno de ellos tenía inmovilizado al nonagenario intimidándolo con la falsa arma de fuego, el otro se dirigió al dormitorio y sustrajo 2.000 euros en efectivo que allí guardaba.

Tras inspeccionar la vivienda y entrevistarse con la víctima, los agentes de la Guardia Civil de Albox, que se hace cargo de la investigación, sospecharon que los autores del robo podrían conocer al anciano. En los días previos a los hechos, una persona conocida ayudó a este hombre a realizar tareas del hogar y le acompañó a su entidad bancaria para retirar dinero en efectivo.

Fruto de las investigaciones, el personal de la Guardia Civil localizó el vehículo utilizado para perpetrar el robo, el cual, apunta el instituto armado, pertenece a la pareja de la persona que llevó a este hombre al banco y que es habitualmente utilizado por el supuesto autor de los hechos.

Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido en Oria a una persona como supuesto autor de un delito de robo con violencia e investigación. El arrestado, junto con las diligencias del caso, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena número 1. La investigación, no obstante, sigue abierta par determinar la identidad del segundo implicado.

Plan Mayor Seguridad

Esta investigación, ha indicado la Guardia Civil, está enmarcada dentro de las labores de prevención y esclarecimiento de aquellos delitos contra el patrimonio cometidos dentro del Plan Mayor de Seguridad que la Guardia Civil de la Comandancia de Almería desarrolla en la Provincia.

Impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y desarrollado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, el Plan Mayor Seguridad, regulado por la Instrucción 3/2010 de la Secretaría de Estado de Seguridad, fija como objetivo general prevenir los riesgos más importantes para las personas mayores en lo que a seguridad se refiere, fomentando la confianza de estas personas en las fuerzas de seguridad y perfeccionando la respuesta de éstas en su actuación.

Los objetivos de este plan están dirigidos a prevenir las principales amenazas detectadas para la seguridad de las personsa mayores, como maltrato en sus distintas vertientes, robos (en sus domicilios, con violencia, especialmente en el entorno de las entidades financieras…), hurtos, estafas y uso fraudulento de sus propiedades, fondos, cuentas y cartillas de ahorro por parte de terceras personas.

Además, se busca fomentar la confianza de las personas mayores en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el desarrollo de conductas proactivas para la denuncia de las situaciones y delitos de los que puedan ser víctimas o perfeccionar la respuesta policial en su actuación con las personas mayores.

Para ello, se trabaja en diseñar y poner en práctica las medidas de investigación y prevención que procedan, previo estudio de la incidencia delincuencial que tiene como víctimas a las personas mayores de 65 años; en fomentar la coordinación y comunicación con las diferentes Instituciones públicas y privadas dedicadas a velar por el bienestar del mayor; coordinar desde la Unidad Central de Participación Ciudadana y Programas de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana la actividad desarrollada en las diferentes dependencias policiales para el cumplimiento de los objetivos anteriores, así como los análisis efectuados de la incidencia delincuencial que se generen en cada ámbito territorial.

El Canal YouTube de la Guardia Civil, ha explicado la Comandancia, dispone de una serie de vídeos con consejos de seguridad dirigidos a las personas mayores.