Red Eléctrica culmina las obras de ampliación de la subestación de Benahadux para el AVE a Almería

Marcos Tárraga Almería Jueves, 9 de octubre 2025, 14:31 Comenta Compartir

Red Eléctrica, filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha recibido la autorización de explotación por parte de la Junta de Andalucía para la ampliación de tres nuevas posiciones en la subestación de Benahadux.

Esta actuación, según ha indicado la empresa en una nota, permitirá «impulsar los nuevos corredores ferroviarios, reforzar la calidad del suministro en la zona y favorecer la transición ecológica del país». De esta manera, la ampliación de la subestación Benahadux, con una inversión de casi dos millones de euros, dotará a la red de la capacidad para alimentar los nuevos ejes ferroviarios del Corredor Mediterráneo y de Alta Velocidad entre Granada y Almería.

Se trata, no en vano, de dos infraestructuras «esenciales para el territorio, que avanzan en su desarrollo económico y social y contribuyen a la vertebración del país».

Refuerzo de la red

Por otro lado, esta ampliación está destinada al refuerzo de la red de distribución y dará un «mayor apoyo a la demanda actual y futura de energía eléctrica». Asimismo, permitirá aumentar la capacidad de evacuación de generación renovable en Granada y Almería.

La nueva ampliación se suma a otras actuaciones recientes en ambas provincias, entre las que destacan las realizadas en la subestación de Íllora 220 kilovoltios, que permitirá conectar la futura subestación de Saleres, destinada a garantizar el suministro eléctrico en el Sur de Granada.

Asimismo, se incluye la ampliación de la subestación de Tabernas 400 kilovoltios, concebida para reforzar el suministro eléctrico del Corredor Mediterráneo, una infraestructura que conectará esta zona con el resto de Andalucía, España y Europa.

Con estas infraestructuras, Red Eléctrica «avanza en su compromiso con el desarrollo de la red de transporte en Andalucía, contribuyendo a su avance económico y social».