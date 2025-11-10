Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Níjar

Recta final para las obras en las calles aledañas al edificio de los Maestros en la villa de Níjar

Tan solo falta, según el Ayuntamiento, sustituir la iluminación provisional por la definitiva y colocar la vegetación en las jardineras

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

Las obras que el Ayuntamiento de Níjar está realizando en las calles Maestros y Escuela Hogar, en el centro de la villa, para la rehabilitación ... de la urbanización e infraestructuras ya están muy avanzadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rambla de San Antonio se inaugurará antes de la llegada de Navidad
  2. 2 El Hospital Universitario Poniente fomenta una consulta de Prehabilitación Quirúrgica
  3. 3 Reabierto al tráfico en la A-7 en Aguadulce tras el accidente que implicó a siete vehículos
  4. 4 El PSOE exige la reforma integral urgente del CEIP Jesús de Perceval
  5. 5 La III edición de Juvealmería reúne a más de 3000 jóvenes en Roquetas
  6. 6 El alcalde de La Mojonera anuncia cuando será la charla informativa anual con los vecinos
  7. 7 El partido del Almería en Ceuta se suspende
  8. 8 Una revista de viajes dedica un reportaje a Almería: «La provincia más infravalorada de España»
  9. 9 El acusado de causar disturbios en Semana Santa en Pescadería se enfrenta a cárcel y expulsión del país
  10. 10 Evacuado al hospital tras caer accidentalmente desde un tercer piso en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Recta final para las obras en las calles aledañas al edificio de los Maestros en la villa de Níjar

Recta final para las obras en las calles aledañas al edificio de los Maestros en la villa de Níjar