Recta final para las obras en las calles aledañas al edificio de los Maestros en la villa de Níjar

Las obras que el Ayuntamiento de Níjar está realizando en las calles Maestros y Escuela Hogar, en el centro de la villa, para la rehabilitación ... de la urbanización e infraestructuras ya están muy avanzadas.

La empresa adjudicataria de los trabajos, Obras Acocasa SL., ha contado con un presupuesto para su ejecución de 70.063,84 euros (IVA incluido) y han consistido en la urbanización de las calles Maestros y Escuela Hogar, además de la instalación de la red de saneamiento en la calle Maestros, instalaciones de telecomunicaciones y redes eléctricas de baja tensión y de alumbrado público en ambas calles, así como la mejora del drenaje en calle escuela Hogar y la renovación completa del pavimento de ambas calles.

La actuación ha afectado, asimismo, al pavimento dado que, según el Consistorio nijareño, «se encontraba bastante deteriorado antes de iniciarse las obras, especialmente, el adoquinado de la calle Escuela Hogar, aunque el acerado y la calzada de la calle Maestros también necesitaban una renovación integral». «El estado previo de ambas calles daba lugar a un tránsito poco confortable y poco seguro, especialmente, para los peatones, ha incidido en una nota.

El proyecto prevé, por otra parte, la ejecución de una nueva arqueta de alumbrado público para la luminaria que se encuentra en fachada en la calle Maestros, y el soterramiento del cableado, que actualmente va por la fachada. Por último, se llevará a cabo una mejora del drenaje de la calle Escuela Hogar, que dispone de dos imbornales al final de la vía en dirección Este.

Edificio Maestros

La rehabilitación de estas calles viene a optimizar, han defendido desde el Ayuntamiento nijareño, los trabajos de mejora acometidos en el Edificio de los Maestros, un céntrico inmueble de titularidad municipal donde se encuentran, entre otras, las dependencias de la Policía Local. Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto total de 1.248.760,28 euros, de los que 1.015.026,33 euros han sido financiados con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea, y el resto del importe ha corrido a cargo de las arcas municipales.

La obra está enmarcada en el (PIREP), Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas, con la que el Ayuntamiento ha transformado este emblemático edificio público de la Villa de Níjar, «adaptándolo al siglo XXI y dando respuesta a las necesidades actuales del municipio».

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha visitado los trabajos, acompañado por el concejal de Urbanismo, Manuel Herrero, y la concejala de Cultura, María Jesús López.