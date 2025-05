Recogen 1.648 firmas para exigir una asistencia sanitaria «digna y suficiente» en el Cabo de Gata

M. C. C. Almería Lunes, 5 de mayo 2025, 20:43 Comenta Compartir

La Coordinadora de Asociaciones de los Pueblos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha presentado 1.648 firmas para exigir a la Junta de Andalucía una asistencia sanitaria «digna y suficiente» en los núcleos de este entorno protegido.

La plataforma vecinal ha dado por concluida, este pasado domingo, la recogida de apoyos entre los vecindarios de todas las poblaciones afectadas, de los que «un altísimo porcentaje» son personas mayores de edad que viven en ellas y que, «desde hace meses, vienen movilizándose y manifestando su indignación por la deficiente asistencia sanitaria que reciben por parte del Servicio Andaluz de Salud».

Las rúbricas han sido entregadas este lunes, por varios representantes de la coordinadora, en el registro de la delegación territorial de Almería de la Junta de Andalucía, aunque la coordinadora ha anunciado que no da por finalizada su movilización y que, en los próximos días, anunciará los nuevos pasos que ha planificado para exigir una asistencia sanitaria digna y suficiente para las poblaciones del municipio de Níjar comprendidas en este Parque Natural.

Fue en febrero pasado cuando la Coordinadora de Asociaciones de los Pueblos del Cabo de Gata dio la voz pública de alarma. En una nota enviada a los medios, en representación de los vecinos de la zona, el colectivo expresó su preocupación «por el creciente deterioro de la asistencia sanitaria en nuestras localidades, sin que el Servicio Andaluz de Salud nos ofrezca soluciones satisfactorias». Entre otras, afirmó que «existen serias dificultades para conseguir citas médicas», y aun con cita, se encuentran «con el consultorio cerrado».

«Actualmente, el panorama para la asistencia primaria es totalmente insuficiente para la atención a nuestros vecindarios, especialmente, para los colectivos sociales que presentan mayores necesidades, como personas mayores, personas con discapacidad o personas sin recursos propios para desplazarse en poblaciones donde el transporte público es tan solo anecdótico», explicaban en el escrito.

Tal y como detallaba el documento, en el consultorio de San José, que atiende a las poblaciones de San José, El Pozo de los Frailes, La Boca de los Frailes, Las Presillas Bajas, Los Escullos y La Isleta del Moro y suma una población en torno a 1.750 personas, «la atención programada es de solo tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes), aunque solo se consigue mantener en un 70% de esos días».

En El Pozo, para 495 habitantes, «solo se atiende 1 de cada 15 días»; la misma frecuencia que se da en La Isleta del Moro para 203 habitantes; y en Rodalquilar para 141. En Las Negras, con 568 vecinos entre los que se incluyen los de Rodalquilar y Las Hortichuelas), la asistencia es de tres días al mes, al igual que en Fernán Pérez, para 195 habitantes. Y, en el caso de Los Albaricoques, con 320 habitantes, la atención es de dos días al mes.

«Más allá de inventos digitales que en nuestro territorio solo sirven para camuflar una asistencia sanitaria tercermundista, queremos dar algunos ejemplos de las situaciones que estamos sufriendo: aunque parezca increíble, hay serias dificultades para conseguir citas a través del teléfono y no se admite la solicitud en persona por razones que no alcanzamos a entender», exponía la coordinadora vecinal, que abundaba: «Si solicitamos cita para el médico de familia a través de la aplicación Salud Responde, el plazo de concesión oscila entre 10 y 15 días».

Así las cosas, «como la programación de atención médica se hace con recursos profesionales tan limitados (y el personal sanitario también se pone enfermo, dispone de permisos, etc.), no son pocas las ocasiones en las que los usuarios se presentan a su cita y se encuentran con el consultorio cerrado porque no hay médico sustituto». Otras veces, indicaban, «la falta es de recursos materiales: vecinos con cita para análisis clínicos no pudieron ser atendidos por falta de los recipientes necesarios…»; y, dada la situación, «impulsan a los pacientes a atascar los hospitales de nuestra zona, pues no tienen otro medio de recibir atención médica no urgente».

La explicación recibida por parte de las autoridades sanitarias, según el comunicado enviado a los medios, «es que los recursos que se ponen a disposición de nuestras poblaciones son los que proporcionalmente corresponden a nuestra población». Sin embargo, creen que «no se está teniendo en consideración las peculiaridades excepcionales de un municipio como Níjar, que cuenta con 30 núcleos de población, separados por distancias muy importantes».

«Tampoco se tiene en consideración el escaso servicio de transporte público entre nuestras localidades, que hace inviable el traslado de unas localidades a otras para quien no dispone de vehículo propio. O el alto índice de población mayor, con enfermedades crónicas y que, por tanto, necesitan una atención sanitaria más frecuente. Y, a estas circunstancias, se suma finalmente la existencia de unas 15.000 personas migrantes, que viven en asentamientos chabolistas y que no son censados por decisión municipal y que, por tanto, no existen legalmente para la población de derecho de nuestro municipio, a pesar de formar parte real del vecindario», argumentaban los vecinos en la nota.

Es por ello que reivindicaban a la Junta de Andalucía que «tenga en consideración nuestras necesidades y nuestro derecho a recibir una asistencia sanitaria adecuada». «Queremos que se incrementen los recursos profesionales que sean necesarios para darnos esa atención. También queremos que el Ayuntamiento de Níjar se ponga del lado de su vecindario y reclame a la Junta de Andalucía esos recursos que nos corresponden por derecho», demandaban.

El delegado de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, salía horas después al paso de estas reivindicaciones y anunciaba la incorporación de un servicio de ambulancia más y la puesta en marcha de una nueva unidad de cuidados paliativos en Cabo de Gata, donde aseguraba que la asistencia sanitaria está «totalmente garantizada» pese a las críticas emitidas por la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos de Cabo de Gata-Níjar sobre el «creciente deterioro» de los servicios médicos en la zona.

En declaraciones ante los medios, el delegado reconoció la existencia de «problemas» derivados de las bajas de algunos profesionales de los centros de Atención Primaria, pero aseguró que estos puestos «se van a cubrir de una forma lo más rápida posible, como siempre lo hemos hecho».