«Queremos justicia por mi hermano, no somos del clan de 'Los Lateros'»

La familia de José continúa con su duelo al cumplirse una semana de su asesinato a tiros en la calle Marte, en la barriada de Puente del Río. Jativa, hermana de la víctima de 22 años, ha pedido a IDEAL ALMERÍA «mucha justicia» cuando atrapen al presunto autor de abrir fuego contra el muchacho en su domicilio en una riña que se habría producido, según los testigos, por el volumen de la música.

«Queremos que se haga justicia, eso es lo único que vamos a pedir», ha indicado a través de la llamada telefónica. Todavía con el dolor por la situación que están viviendo hace hincapié en que necesita que se aclaren «muchas de las informaciones» que se están vertiendo en los últimos días. «No somos del clan de 'Los Lateros', queremos dejarlo muy claro, somos 'Los Correcaminos'», detalla. «Mi abuelo es José el Carnicero, y, por parte de madre, es Manuel El Martaguilla, somos muy trabajadores, ¿sabes? Somos muy humildes».

La hermana de la víctima resalta a este periódico que «mi hermano no tenía enemigos, él era una persona muy querida en el pueblo, podéis preguntar a todo su entorno, jamás ha tenido problemas, lo quería todo el mundo y lo he dicho en muchas ocasiones». Relata, además, cómo transcurrieron los hechos aquel fatídico lunes, 2 de junio, «a mi hermano lo han matado en mi casa, entraron con una pistola y lo mataron, murió en el instante, yo estaba en mi habitación y escuché un tiro, oí a mi madre chillar e intenté salvar a mi hermano pero no pude, si hubiera sido un accidente no habrían salido corriendo».

Ante el cruce de mensajes del clan de 'Los Saúles' a la familia de la víctima, donde exponen que van a volver a la barriada pese a haber quemado las viviendas y los vehículos tras el tiroteo mortal del joven, señala que su familia «no tiene nada que ver» en lo sucedido. «No somos de 'Los Lateros', somos de 'Los Correcaminos', queremos dejarlo muy claro, que se diga la verdad, que se está haciendo mucho daño. Mis padres están destrozados, todos estamos muy mal, no nos metíamos con nadie y somos personas muy trabajadoras».

«Queremos que haya mucha justicia, que para algo está la ley, se está haciendo muy bien y confiamos en la labor de los agentes y los tribunales, nosotros no somos vengativos, no tenemos nada que ver con las casas ni los coches que han ardido en Puente del Río, no tenemos nada que ver, jamás», ha matizado.

Además, Jativa reitera su agradecimiento «al pueblo de Adra, a todo el barrio» ante las muestras de apoyo y cariño que les están dando tras la muerte del joven de 22 años. «Queremos que se haga justicia, nada más, confiamos en que se haga justicia por mi hermano», valora.

