Un pueblo de Almería, entre los más 'mágicos' de España

Se trata de un proyecto que conecta más de 170 municipios de todo el país con diversas rutas, alojamientos y propuestas para fomentar experiencias turísticas diferenciadas

R. I.

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:09

El Ayuntamiento de Tabernas continúa trabajando para impulsar el turismo en la localidad. Este lunes se ha hecho oficial la incorporación de la localidad a ... la red de Pueblos Mágicos de España 2026. Este proyecto conecta más de 171 municipios de todo el país con diversas rutas, alojamientos y propuestas para fomentar experiencias turísticas diferenciadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

