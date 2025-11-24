Un pueblo de Almería, entre los más 'mágicos' de España

El Ayuntamiento de Tabernas continúa trabajando para impulsar el turismo en la localidad. Este lunes se ha hecho oficial la incorporación de la localidad a ... la red de Pueblos Mágicos de España 2026. Este proyecto conecta más de 171 municipios de todo el país con diversas rutas, alojamientos y propuestas para fomentar experiencias turísticas diferenciadas.

«Hemos trabajado en los últimos meses para formalizar nuestra candidatura y dar a conocer todos nuestros encantos: desde el Desierto de Tabernas hasta nuestro patrimonio, como la iglesia o el castillo, así como nuestra gastronomía, alojamientos y las tradiciones que nos hacen ser un pueblo mágico», ha indicado el alcalde de Tabernas, José Díaz.

Además, José Díaz ha subrayado que la adhesión a esta red supone «un impulso estratégico para seguir posicionando a Tabernas como un destino singular dentro del panorama turístico nacional». El alcalde ha destacado que esta distinción permitirá reforzar la promoción del municipio, atraer nuevas inversiones y consolidar proyectos que ya están en marcha. «Nuestro objetivo es que quienes nos visiten descubran no solo un paisaje único en Europa, sino también la hospitalidad de nuestra gente, nuestras fiestas, nuestra cultura y una oferta turística que hemos ido ampliando y mejorando gracias al esfuerzo conjunto del tejido empresarial y social del municipio», ha añadido.

Tabernas se suma así a los 22 nuevos municipios que se han incorporado en esta red. De norte a sur, de isla a sierra, la diversidad se convierte en fortaleza. Ser Pueblo Mágico no es un título, es una responsabilidad: apostar por la cooperación entre municipios, por el respeto a la tierra y por la promoción de un turismo que cuida lo que visita.

«Cada año, España revela nuevas luces en su mapa. Luces que no vienen de grandes urbes ni de circuitos saturados, sino de pueblos que siguen latiendo a su ritmo, con la fuerza de la historia y la calma de quien no olvida quién es. Ser Pueblo Mágico de España no es un premio ni un escaparate: es un compromiso con la autenticidad, con el patrimonio y con la vida rural que resiste, se reinventa y abre sus puertas al visitante sin perder su esencia», trasladan desde Pueblos Mágicos.

Entre las ventajas de formar parte de esta red se encuentran diversas campañas promocionales, así como la creación de un pasaporte turístico que permite a los visitantes sellar su paso por cada localidad. La organización, sin ánimo de lucro, tiene como objetivo el desarrollo turístico y territorial de los municipios adheridos, poniendo en valor sus recursos locales e impulsando un turismo diferenciado que destaca la singularidad de cada población entre los más de 8.100 municipios de España.

En sus catálogos se incluyen restaurantes, bares, hoteles y otros atractivos que cumplen los requisitos para acogerse a este sello de identidad. Además, la red cuenta con las denominadas rutas mágicas, que enlazan varios Pueblos Mágicos por su proximidad geográfica o por una temática común, y que están dirigidas a amantes de la historia, la cultura, la gastronomía y la naturaleza.