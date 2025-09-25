El PSOE reclama a Moreno Bonilla un plan de choque para frenar «el deterioro» del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar Antonio Martínez acusa al Gobierno andaluz de «abandonar» este espacio protegido y denuncia un verano marcado por «el caos y la masificación»

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha denunciado la «negligencia y dejadez del Gobierno de Moreno Bonilla» en la gestión de los espacios protegidos de la provincia y, especialmente, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que «ha vivido un verano caótico con escenas de descontrol propias de hace cuatro décadas».

Martínez ha lamentado que la Junta «haya tratado el patrimonio natural de Almería como si fuese un estorbo, recurriendo a cortinas de humo como la llamada Revolución Verde o la Economía Azul para presentar actuaciones que se anuncian una y otra vez, pero que nunca se materializan». A su juicio, en estas dos legislaturas del PP en la Junta «lo único que se ha visto ha sido una apuesta por el llamado capitalismo verde, que consiste en dejar la conservación del medio ambiente en manos del mercado y la propia naturaleza, y someterse a un ecolavado para tapar la ausencia real de políticas ambientales».

El representante de los socialistas almerienses en la Cámara Alta ha subrayado que la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía ha sufrido «en estos siete años de Moreno Bonilla una gestión indolente, descuidada y negligente, que no ha contado con inversión ni reposición de personal, y que ha dejado a los profesionales sin los medios adecuados ni unas directrices claras». En Almería, ha recordado, esta falta de gestión «agravó problemas como el de la desecación de las Salinas de Cabo de Gata o que se autorizara un hotel en los antiguos establos del cortijo Chiqueras, en plena bahía de Genoveses».

La situación, ha insistido, ha sido especialmente «grave» durante el verano de 2025 y ha citado, a modo de ejemplos, «la ausencia de higiene rural, con innumerables vertidos de residuos agrícolas, los botellones masivos que alteraron la convivencia en núcleos como la Isleta del Moro, Las Negras o Agua Amarga; la desaparición de los puntos de fondeo para el turismo submarino y la masificación sin control de embarcaciones, motos de agua o kayaks».

También ha señalado «el colapso» de los aparcamientos en playas no urbanas como Los Muertos, El Playazo, Los Escullos o el Peñón Blanco, la invasión de camper y 4x4 en arenales, el deterioro de miradores y vallados, la falta de señalización y el abandono de controles de acceso. «El parque ha quedado a merced de la sobrefrecuentación turística, sin efectivos de vigilancia suficientes y con imágenes desoladoras desde La Fabriquilla hasta Agua Amarga», ha remarcado.

El senador ha advertido de que «este abandono pone en riesgo joyas naturales de valor incalculable, como las praderas de posidonia, las dunas fósiles de Escullos, la duna rampante de Mónsul o los arrecifes del Playazo». «La riqueza natural de Cabo de Gata no puede seguir dependiendo de la improvisación, necesita una gestión seria y un compromiso político que ahora mismo brillan por su ausencia», ha criticado.

Más servicios de inspección y vigilancia

Ante este panorama, el PSOE ha reclamado que la Junta incorpore en los presupuestos de 2026 «un plan de choque que permita recuperar la gestión y frenar el deterioro del parque». Dicho plan, ha explicado, «debería incluir el refuerzo de los servicios de inspección y vigilancia, la delimitación y control de aparcamientos y accesos, la reposición de talanqueras y nueva señalización, así como la mejora de caminos, miradores y equipamientos públicos». Igualmente, ha exigido que se ejecuten «sin más retrasos las actuaciones anunciadas en Las Salinas de Cabo de Gata, que llevan años demorándose a pesar de contar con financiación europea gracias al Gobierno de Pedro Sánchez».

Martínez ha concluido defendiendo que «treinta y ocho años después de la declaración del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, los ciudadanos no nos podemos resignar a esperar que en este espacio protegido sea la naturaleza la que salve a la naturaleza». Al mismo tiempo, ha asegurado que «con María Jesús Montero al frente del Gobierno andaluz recuperaremos la calidad ambiental de este singular territorio volcánico, semiárido y marino protegido de la Unión Europea y que, hasta hace bien poco, era de los mejores conservados».