El PSOE reclama un avión contra antiincendios en Gérgal y la Junta replica que busca alternativas La delegada del Gobierno andaluz ha asegurado que debido a «un cambio en la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, esta pista no se puede utilizar de forma permanente»

El senador por el PSOE de Almería Antonio Martínez Rodríguez ha reclamado un avión de carga en tierra para la lucha contra incendios que tenga como base las instalaciones del Infoca en Gérgal (Almería).

«Esta pista aérea ahora solo está operativa para los medios aéreos que vienen de fuera de Almería, pero no para poder ser utilizada con un avión con base en Gérgal, tal y como ocurría con los anteriores gobiernos socialistas», ha trasladado el senador en una nota.

Para Martínez, «se está desperdiciando esta instalación y desaprovechando una rápida capacidad de respuesta en una zona más que estratégica para los Filabres, la parte almeriense de Sierra Nevada y el resto de espacios montañosos y naturales de la provincia».

El dirigente socialista considera una «temeridad» que dicha instalación no cuente de un medio aéreo de base del que, según ha dicho, disponía «hasta la llegada del Partido Popular a la Junta». «Estamos viendo lo que los recortes provocan a la hora de hacer frente a los incendios forestales, por lo que no entendemos que la base área del Infoca en Gérgal lleve ya tres años sin un medio aéreo», ha añadido.

El senador socialista ha asegurado que el último incendio forestal registrado esta semana en Gérgal pudo ser controlado rápidamente, aunque ha advertido de que «en condiciones de viento más desfavorables, podríamos estar hablando de un verdadero desastre ambiental en el principal pulmón verde de Almería».

De esta forma, ha lamentado los «inaceptables recortes» que, según ha estimado, habría aplicado el Gobierno andaluz en un servicio que «muy el contrario, necesita mejorar año a año para hacer frente a unos incendios cada vez más peligrosos», por lo que ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que «restituya el dispositivo al completo».

En este contexto, Martínez ha pedido al Partido Popular que «deje de comprarle a la extrema derecha el argumentario negacionista y se una al Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática que ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

«Lo denunciamos al inicio de la temporada de alto riesgo de incendios y aún hoy siguen los retenes de bomberos forestales incompletos en Alcóntar, Turre, Rágol, El Higueral y Vélez-Blanco; además de camiones de extinción y casetas de vigilancia sin el personal necesario, a lo que se suma la falta de equipos de protección individual y de botas polivalentes», ha detallado Martínez.

De igual modo, ha afeado la falta de novedades «del prometido reconocimiento de la antigüedad para el cuerpo de bomberos forestales, algo a lo que tiene que dar ya una respuesta Moreno Bonilla».

También ha tildado de «vergonzoso» que en el nuevo centro de defensa forestal (Cedefo) de Serón, que el Gobierno andaluz ha equipado con mobiliario «muy usado y en mal estado», «no funcione la aerotermia en la sala de espera del personal de primera intervención y que el sistema de osmosis del agua también esté averiado».

«Resulta incomprensible que el Partido Popular maltrate de esta manera a quienes se dejan la piel y en ocasiones hasta la propia vida por salvaguardar nuestro rico patrimonio natural, nuestros bosques, los bienes materiales e incluso a las personas», ha enfatizado.

Respuesta de la Junta

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha asegurado, por su parte, que el Gobierno andaluz está valorando «alternativas» para poder adecuar la pista aérea que posee el Infoca en Gérgal ya que, debido a «un cambio en la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, esta pista no se puede utilizar de forma permanente».

La representante de la Junta ha respondido así a las críticas del PSOE después de que el senador Antonio Martínez reclamara un avión de carga en tierra para la lucha contra incendios con base en el municipio almeriense y así no «desperdiciar» la instalación.

Martín ha aclarado que, por el momento, la pista «se puede seguir usando en caso de emergencia por incendio forestal», si bien desde la Junta se trata de articular una solución, lo que pasa por adaptar la instalación a la nueva normativa o, en su caso, «buscar un nuevo emplazamiento».

En cualquier caso, la delegada ha afirmado que «la provincia de Almería está muy bien protegida desde el punto de vista aéreo frente a situaciones como las que hemos tenido que enfrentar en los últimos días», toda vez que «el Infoca cuenta esta campaña con los mejores medios y tecnología de su historia».

La responsable de la Junta ha incidido en que los fuegos que se han dado en la provincia han sido «rápidamente extinguidos por los profesionales que tenemos en primera línea», por lo que ha agradecido a los efectivos su «maravillosa labor». «Son un ejemplo de profesionalidad y entrega», ha aseverado.

Con ello, ha recordado que el Gobierno autonómico ha incorporado mejoras en las condiciones laborales del personal así como de los recursos materiales de los que disponen, puesto que se ha renovado la flota de transporte con 282 nuevos vehículos con 20 millones de euros en presupuesto en cuatro años al tiempo que el 75 por ciento de las autobombas también se han actualizado, con una inversión de 25,4 millones de euros.

«Se están cumpliendo muchas de las reivindicaciones históricas de los trabajadores, entre ellas, el proceso pactado con los representantes sindicales para que trabajen todo el año tras su incorporación en EMA, y se sigue trabajando con los sindicatos en el concepto de la antigüedad», ha estimado

El presupuesto del operativo, además, ha experimentado «un incremento significativo» ya que ha pasado de los 243 millones de euros de 2024 a los 257 de este año, según ha indicado. «De ellos, 111 millones, más de un 43 por ciento, se destinan a la extinción, y 146, un 57 por ciento, a la prevención».

La delegada ha enfatizado que «el dispositivo cuenta con los medios suficientes para atender la campaña 2025 y ya se han suministrado y se siguen suministrando equipamientos» como ropa ignífuga, equipos de protección individual, zahones anticorte e ignífugos, cascos, arcones portaherramientas, suministros de repuesto y recambios de maquinaria, material de ferretería, construcción y droguería para el mantenimiento de las instalaciones.

Además, ha apuntado que también se han contratado helicópteros y aviones anfibios, accesorios para cascos, retardante a corto y largo plazo, cinturones de procesamiento para vehículos, alquiler de módulos prefabricados, neumáticos, gafas o cubregafas.

Martín ha añadido que «no es cierto que los retenes de bomberos forestales estén incompletos, ya que incluso se están cubriendo las bajas y excedencias del personal laboral temporal para cubrir los puestos reservados a su titular, recurriendo a la bolsa», para lo cual «se han destinado 3,7 millones de euros».

Por último, ha añadido que «de forma continuada se están tramitando movilidades de personal para cubrir tanto los puestos vacantes como los puestos desocupados reservados a su titular».