El PSOE denuncia que la suciedad en Huércal de Almería supone un riesgo para la salud Escombros y basuras tirados en un solar. / PSOE - H. A. Ángeles Castillo reclama al alcalde «que se centre en sus tareas de gobierno y procure que los servicios básicos funcionen» A. M. HUÉRCAL DE ALMERÍA Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:22

El PSOE de Huércal de Almería ha calificado de «desastrosa» la gestión de la limpieza que realiza el ayuntamiento y que mantiene en unas condiciones deplorables la mayor parte del municipio. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángeles Castillo, ha advertido de que «la situación de descuido, suciedad y deterioro en muchos puntos del municipio supera con creces el tema estético y ha pasado a convertirse en un auténtico riesgo para la salud, tanto por la transmisión de enfermedades como en caso de incendio».

Desde el Pozo Marilena hasta el entorno de Villa Inés, desde El Potro hasta el Palomar, pasando por el Camino Real, «todo transmite una imagen de abandono, mientras el alcalde, el señor Torres, está entretenido en otras cuestiones distintas a las que son sus obligaciones, tales como sus sonados líos internos», lamentó.

Castillo puso como ejemplo del abandono el entorno de los Pinos, que «está tan sucio y abandonado que es un riesgo para la salud de las personas».

«El alcalde sólo se preocupa, tal y como hemos denunciado en otras ocasiones, de que estén limpias las zonas que son más visibles y aquellas donde él cree que tiene mayor número de votos, mientras que las zonas emblemáticas del pueblo y las que no son de interés del señor Torres, por no estar a la vista de la mayoría de la ciudadanía, se encuentran abandonadas y en riesgo de producir problemas de salubridad en los alrededores», apuntó.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista exige al alcalde «que se centre en sus tareas de gobierno y atención a la ciudadanía y procure que los servicios básicos de nuestro pueblo funcionen».

Por su parte, el alcalde Ismael Torres aclara que «las declaraciones realizadas por Ángeles Castillo sobre la situación de limpieza de la ciudad no se corresponden en absoluto con la realidad. La intención maliciosa de estas declaraciones no se sostiene, ya que además las fotografías utilizadas para ilustrar la noticia que ha escogido pertenecen a solares de titularidad privada en los que este ayuntamiento no puede entrar a intervenir. No obstante y a pesar de ello, en todos ellos hay en curso expedientes de orden de ejecución, tal y como precisamente informamos hace un par de semanas escasas».

El primer edil manifestó que no es la primera vez que utilizan imágenes de terrenos privados para emitir noticias. «Ante su falta de proactividad, el PSOE de Huércal se dedica a intentar generar alarmismo social basándose en falsedades. Cada x semanas lanzan el mismo tipo de noticia, la última fue a primeros de julio, ya estamos acostumbrados a que cuenten siempre la misma historia, por aquello de que deben de creer que si repites una mentira al final acaba creyéndose».

«Creo que es una falta de respeto hacia los trabajadores que día a día se dejan la piel en la limpieza de nuestras calles. Se emplea el máximo de recursos que nos es posible en ello, y la utilización de argumentos falsos con el único fin de desacreditar a este ayuntamiento es un gesto de bajeza que habla por sí solo. Recomendamos a este partido de la oposición que se preocupe más de los problemas reales de sus vecinos como el que está sucediendo en las aulas del IES Carmen de Burgos.