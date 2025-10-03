Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A prisión el joven detenido por el crimen de Antonio Campos

El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:03

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido, en funciones de guardia, ha acordado esta mañana el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por la presunta muerte del funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, Antonio Campos.

Se trata de un paso más en esta investigación, decretada bajo secreto de sumario, que continúa avanzando con sigilo por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil hasta el esclarecimiento del crimen.

Según explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ahora, la causa está siendo investigada por un delito de homicidio, aunque a lo largo de la instrucción «se determinará el delito por el que finalmente se calificarán los hechos».

Tras pasar a disposición judicial durante este viernes, el joven detenido de 23 años se ha acogido a su derecho a no declarar en sede judicial. El varón fue arrestado a última hora de la tarde de este miércoles tras las averiguaciones realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas una vez que se han practicado varios registros domiciliarios en el Poniente almeriense autorizados por la instructora.

Una vez que se ha resuelto la situación del detenido, el Juzgado de Guardia ha acordado inhibirse en favor de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 al ser el encargado de la investigación abierta por este crimen y que mantiene la causa bajo secreto de sumario.

