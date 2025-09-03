El presunto autor del incendio de Roquetas, permanece «muy grave» en un hospital de Sevilla El hombre presenta «quemaduras graves» en los brazos y las piernas

El presunto autor del incendio de Roquetas de Mar ha sido trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Según fuentes cercanas a la investigación, el hombre permanece «muy grave» tras haber manipulado una bombona de gas butano para explotar la vivienda cuando se encontraba con su mujer dentro.

Las pesquisas apuntan, por el momento y a la espera de una investigación más exhaustiva, a un intento de homicidio en el marco de la violencia de género en el que el varón se habría propuesto acabar también con su propia vida. La mujer, con heridas leves, ha recibido el alta este mismo miércoles.

La víctima, de origen magrebí, aseguró a los agentes que su esposo le dijo que «no quería vivir más, vamos a morir los dos». Acto seguido encendió un mechero, dando paso a una deflagración y, posteriormente, a las llamas, según el testimonio de la víctima. Después, se desató la explosión.

Agentes de la Benemérita se encontraron en la puerta que daba acceso al piso al varón «desnudo» y con «quemaduras graves» en los brazos y las piernas. «Fue arrastrado por los agentes hacia las escaleras y lo cargaron hasta el exterior», indican fuentes cercanas al caso.

