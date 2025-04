Piden casi tres años de cárcel para el presunto carpintero estafador de El Ejido El supuesto profesional habría recaudado más de 6.000 euros en trabajos que no habría llegado a realizar a dos familias de El Ejido y Adra

Nerea Escámez Almería Jueves, 10 de abril 2025, 23:39

La Fiscalía pedirá más de dos años y seis meses de prisión al presunto carpintero acusado de haber estafado a dos familias en El Ejido y Adra. Según ha podido saber IDEAL, la causa se ha derivado a la sala de lo Penal de Almería.

Agentes del Grupo 1 de la Policía Judicial de El Ejido detuvieron al presunto sospechoso a comienzos de semana, por una presunta estafa a varios ciudadanos a los que había cobrado anticipos por obras que luego no realizaba. Tal y cómo se anunció en este diario, el profesional habría utilizado el anzuelo de publicitar sus supuestos trabajos en las redes sociales para engañar a sus clientes. Los interesados contactaban con el presunto profesional a través de Facebook quien solicitaba entregas a cuenta y no realizaba los trabajos, corroboran desde la Policía Nacional.

«Venía con un uniforme que tenía su logo, como un auténtico profesional, vaya... es que jamás sospechamos de nada, él vino a mi casa a hacer las medidas y estuvo comprobando todo», trasladaba David, uno de los afectados, a IDEAL. Cuando les mandó el presupuesto, lo hizo de una forma minuciosa y con un papel que no daba lugar a sospechas ya que estaba elaborado para cometer la presunta estafa. «Es que no nos resultó extraño, de hecho, cuando nos dijo que teníamos que darle el 50% de señal antes de comenzar la obra, no nos extrañó porque con todos los profesionales que hemos hablado, todos han ido coincidiendo en esa misma forma de trabajar», explicaba. Una vez hecho el ingreso bancario del anticipo de la reforma, el presunto carpintero jamás volvió a dar señal.

«Esta obra nos ha dado más problemas que alegrías, hemos tenido que pedir un préstamo para poder realizar los trabajos y claro, somos un matrimonio joven que está luchando por salir adelante y ahora nos pasa esto...», argumenta el afectado. Una situación que les derivó incluso en problemas en casa. «Somos personas que siempre estamos bromeando, pero ahora una simple pregunta de '¿qué vamos a comer hoy?' termina en la estafa del carpintero y acabamos discutiendo», sentencia.

La segunda víctima es un señor de avanzada edad. Tras romperse el techo de su vivienda por la fuerte granizada de octubre de 2024, comenzó la búsqueda de un profesional que pudiera solucionar los daños sobrevenidos en su domicilio. Un anuncio de Facebook llamó su atención y, tras las visitas domiciliarias, se decidieron por él. «Tras contactar con él por su página, vino varias veces a casa y nos hizo un presupuesto, nos lo aprobó y como nos transmitió profesionalidad y confianza le dijimos que nos hiciera él los trabajos», exponía Ana a este periódico.

El requisito que pedía para comenzar la obra era tener un anticipo del 50% del presupuesto. En el caso del padre de Ana, su obra ascendía a más de 6.500 euros por lo que tuvo que realizar una transferencia bancaria de 3.280 euros. «Tras hacer el ingreso, empezó a venir un albañil a casa para hacer su parte y cuando llegó el momento de que el carpintero tenía que venir, fue cuando empezaron las excusas hasta que desapareció por completo», apuntaba.