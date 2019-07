«La pesca es un sector masculinizado, pero no es machista, porque aquí las mujeres hemos estado siempre» Mari Ángeles Cayuela posa en el lugar que siempre ocupa en la lonja de Almería capital, desde donde se divisa toda la actividad. / M. S. Mari Ángeles Cayuela, presidenta de Asopesca La pesca siempre ha sido la 'hermanita pobre' del ministerio o de la consejería de Agricultura y Pesca MARTA SOLER ALMERÍA. Domingo, 28 julio 2019, 00:10

Pertenece a una familia de casta de Pescadería. De tradición pescadora, su padre y su madre eran armadores y ella aprendió el oficio. Cuando cumplió los 18 años quiso hacer historia y ser la primera de su familia en pisar la Universidad. Es licenciada en Derecho y abogada en el turno de oficio. Mari Ángeles Cayuela quiso seguir vinculada a la mar. Y no de cualquier manera. Por su formación, por su energía y por su tesón desde hace tres años es la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería, Asopesca y es secretaria de la Asociación de Mujeres del Mar 'Galatea'. Ha sido la primera sorprendida al comprobar, desde dentro, la ingente cantidad de trabajo que se requiere para que todo funcione. Hay muchos retos pendientes. El principal, el cambio generacional. Las y los jóvenes de Pescadería no se quieren embarcar porque no es oro todo lo que reluce.

-¿Cómo embarcó en este sector?

-Por tradición familiar, como todos los que estamos aquí. Soy de Pescadería, un barrio de pescadores, y mis padres eran armadores. Ellos no tienen estudios superiores y yo soy la primera de mi familia en tenerlos al licenciarme en Derecho por la Universidad de Almería. En casa teníamos, como en todo el barrio, un sistema muy matriarcal. Los varones se embarcaban y las mujeres eran las que llevaban toda la casa e, incluso, bajaban a la lonja. Es una figura muy respetada la de la mujer aquí. Por esta herencia y por mi formación pensé que mi familia no necesitaba que nadie les llevara las cuentas y no tuvieran que contar con lo que, entonces, se conocía como la figura del apuntador. Consideraba que esas gestiones no tenían por qué realizarlas alguien llegado de fuera. Así es como comencé y es cuando me di cuenta de lo duro que es este oficio. La gente piensa que bajas dos horas por la tarde y has acabado, cuando no es así. Hay mucho trabajo: despacho de capitanía, reconocimientos médicos, certificados del barco, botiquín... muchas de estas labores las han llevado las mujeres y casi nunca se ha visto.

-Supongo que porque los hombres estaban en la mar.

-Claro. Por la mañana todas las gestiones las hacen las mujeres. En el arrastre, por ejemplo, se sale de madrugada y se regresa por la tarde, así que si hay que ir al taller o a hacer cualquier papel, lo hacen las mujeres. Incluso a la lonja. No van de madrugada, pero sí por la tarde. Hay mucho que hacer y se hace entre todos.

-Usted es la primera mujer presidenta de una asociación de pesca en Almería. ¿Qué le ha supuesto?

-Para mí era un paso natural. Nosotras hemos estado aquí toda la vida y no entendía el revuelo. Lo comprendo ahora, porque parece que lo que no sale en prensa, no existe. Este sector se ve machista desde fuera, pero no lo es. Es un sector masculinizado, pero no machista. Aquí nos respetan mucho, porque nos han visto trabajar desde siempre. Es cierto que las generaciones nuevas lo vemos de manera diferente el papel de la mujer en este tipo de colectivos o en otros. Sí hubo cierto recelo cuando creamos la asociación de mujeres. Lo hicimos para ver que somos muchas. En Carboneras hay muchas mujeres que se embarcan; sobre todo, en artes menores, por el horario. Son muchas horas, pero dejas los artes calados y vuelves. Es como todo: da tiempo de hacer lo de la casa. Es una paliza.

-¿Están más curtidas?

-Lo ves con naturalidad. Recuerdo la primera mujer que yo veía por aquí siendo una niña que se llamaba Maruja la coneja. Sus hijos iban bajando del barco y le iban dando besos mientras ella les esperaba sentada en la lonja. Y como ella muchos. Es una costumbre. Para estas familias no es raro ver a una mujer en la lonja.

-¿Toda la gente que se dedica al sector es de Pescadería?

-La inmensa mayoría. Hay alguien del Zapillo, pero de otros barrios no. Yo creo que la gente no se acostumbraría. Es muy duro y no se entiende desde fuera. Tengo familia en la agricultura y siempre se han establecido paralelismos. Aquí, si no pescas, no comes. No comes tú, no come el armador, nadie. Se diluye mucho la figura del empresario y del trabajador, porque somos todos familia y vamos todos a bordo. Hay mucha dedicación, mucho cariño, y nos duelen cosas que se producen fuera.

-¿Cómo qué?

-Nos duele cuando mezclan el pescado que viene de fuera con el de aquí, cuando nos dicen que está el pescado caro. Si aquí vale el salmonete a 10 euros y el de Marruecos a 4, lo venden a seis. Hay que resolver el tema del etiquetado. La competencia es desleal y hay que hablar de ella. Es normal que se compre pescado de fuera pero, por lo menos, que te lo digan claramente. Y que digan que el de Almería es más caro porque lo han pescado a las siete de la tarde y el consumidor lo come poco después. Y esto hay que valorarlo. Es un producto que debiera ser más asequible. Hay mucho pescado que tiene poco valor comercial, como que no interesa potenciarlo.

-Y cuando escuchan que en los colegios de Almería se sirve tilapia, ¿qué piensan?

-No lo comprendemos. Nosotros tenemos un proyecto, que se llama 'Del barco a la mesa' por el que se puede comprar el pescado de la lonja. Hasta hace poco, abastecíamos a cinco o seis comedores de la capital, pero ya tan sólo tenemos uno. Además, le damos pescado gratis a nuestro colegio del barrio, al de La Chanca. Entendemos que si no se puede comprar siempre merluza, por ejemplo, se puede cambiar por brótola o pinta roja. Existen muchos pescados y muy buenos para que coman nuestros niños en los colegios. No sé si es complicado o es que no se quieren complicar. Nosotros podemos hacer ruido, pero quienes deben hacer presión son las asociaciones de padres y madres.

-¿Qué se pesca en Almería?

-Aquí hay mucha riqueza. Tenemos desde gamba roja, gamba blanca, pulpo, jibias, chocos, puntillitas, lenguados, cigalas, rapes, brótolas, pijotas, pollicos, besugos, langosta, quisquilla, ... sería más fácil que me dijeras un producto y yo te dijera si lo tenemos o no.

-¿Hay flota suficiente?

-Tenemos un problema con el relevo generacional, y es normal. Por un lado, es una vida dura y, por otro, son muchas las trabas que nos ponen desde la administración. Te piden curso de marinero pescador, certificado de embarque en el ISM y no hay todos los días. El horario también es malo e incompatible con un trabajo y es una queja que tenemos desde la asociación de mujeres Galatea. No existen cursos online. Se puede hacer Derecho online y no se puede hacer un curso de embarque. El curso pequeño dura ocho meses y el necesario para barcos de eslora superior a 15 metros son dos años. Además, tienes que hacer el curso sanitario inicial y el de operador de radio. Cuando los tienes todos, te puedes enrolar como práctica de máquinas y a los 24 meses solicitas el título. Estamos hablando de cinco años de formación para embarcarte. Tampoco cuenta la experiencia anterior. Por otro lado, nos han subido un 22% las cuotas a la Seguridad Social en un año. Los pequeños comerciantes tienen, cada vez, más impuestos y, lógicamente, compran más barato. Nosotros tenemos los gastos fijos de gasoil y seguridad social, a lo que hay que sumar mantenimiento de la embarcación y posibles arreglos. Mi sobrino se acaba de embarcar con 19 años y veo que es duro, pero no quiere hacer otra cosa porque siempre ha visto este modo de vida. Es duro, aquí no nos hacemos ricos y hay gente muy buena y muy noble. Durante los años más duros de la crisis aquí bajaba mucha gente para pedir pescado y nunca he visto a nadie negar pescado, y aquí también se pasaba mal.

-Pero, ¿este oficio no se puede acabar, alguien tendrá que seguir pescando?

-Eso pensamos nosotros. No sé qué podemos hacer para incentivar, porque es muy complicado. Recuerdo que, en alguna ocasión, he realizado esta misma observación a gente del Ministerio de Pesca y me dicen que la población no se va a ver desabastecida de pescado. Nosotros podremos desaparecer, pero siempre se podrá comprar pescado a otros países, ya sea a Marruecos, Senegal o Mauritania. Eso es lo que nos responden. Sin embargo, aquí se pierde no solo un oficio, sino un auténtico modo de vida de generaciones tras generaciones; un barrio volcado con la pesca con todo lo que esto conlleva culturalmente hablando.

-¿Se sienten tratados de la misma manera que, por ejemplo, otro sector primario como pueden ser los agricultores?

-De ningún modo. Somos los hermanitos pobres. En el Mediterráneo no nos tratan igual. En Galicia, por ejemplo, siguen estando fuertes. Cuando un trabajo es duro y, además, no se cobra bien, está abocado a desaparecer. Me preocupa la cultura. Esto es una forma de vida. Se fomenta mucho el pescado de terceros países, que está bien, pero hay que ayudar a los de la tierra. No queremos ayudas, sólo que no nos machaquen más, que nos quiten trabes. Tanto el Ministerio de Agricultura como la Consejería son más de Agricultura que de otra cosa. Hay que apoyar a todos los sectores primarios.