El patriarca de 'Los Saúles' señala a su nieto como presunto autor del crimen de José en Adra

Nuevo giro de timón de 180 grados en el crimen de José, el joven fallecido por disparos en Puente del Río, en Adra (Almería), el pasado 2 de junio. El patriarca de 'Los Saúles', conocido como 'Saúl Viejo', hasta el momento principal sospechoso del presunto homicidio del joven abderitano tras una discusión por el volumen de la música, ha culpado, en una comparecencia telefónica en un programa de televisión, Vamos a Ver, de Mediaset, a un nieto suyo de estar tras el arma de fuego cuyo disparo segó de raíz la vida de uno de los miembros del clan rival, 'Los Lateros'.

El Saúl Viejo, líder de 'Los Saúles', lleva casi dos meses en paradero desconocido y bajo la lupa de la Benemérita, que considera que podría ser el autor del crimen. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que haya podido dar entrevistas en televisión o colgar vídeos en redes sociales en los que ha dado a conocer sin más tapujos que una máscara construida con pañuelos anudados su versión de la reyerta.La misma que, sin embargo, no ha prestado ante los agentes de la Ley.

Ayer, ante las cámaras, sus dos hijos, José y Seco, avisaron de su intención de volver a Adra de forma inminente. Y además, de forma clara y sin cortapisas, han interpelado a 'Los Lateros' para que, si quieren, se tomen la justicia por su mano. «Volvemos a mi casa, mi familia y yo, en breve, y le quiero comunicar a Játiva –hermana del joven fallecido– y a su familia que volveremos, ¿vale? Y si se quieren tomar la justicia por su mano aquí le vamos a estar esperando para que vengáis a matarnos, os vamos a recibir con los brazos abiertos», declaraba 'Seco' lanzando un beso a la cámara.

A su lado, José, hermano, cuenta que tras el crimen quemaron su vivienda cuando estaba acostado: «Nunca me han dejado expresarme, la hermana, que es la portavoz de 'Los Lateros', nos dijo que no vengamos pero sí vamos a ir». En la conversación, este hombre expresa públicamente que la decisión de marcharse de la barriada del Puente del Río fue «por respeto a la palabra de mi padre, pero no hay vuelta atrás, vamos a volver».

La entrevista se ofrecía en plena calle en un entorno urbano de Almería. En ella no aparecía el patriarca, pero sí que estableció conexión telefónica. Una conversación en la que El Saúl Viejo ofreció una versión de los hechos inédita hasta el momento. En estos casi dos meses, en audios bombardeados a través de whatsapp y en vídeos de TikTok 'Los Saúles' habían venido remarcando que todo había sido «un accidente». Era el único detalle que venían ofreciendo en diversas intervenciones en las que, sin embargo, arremetían contra 'Los Lateros' por su violencia verbal, que habría prendido la mecha del desencuentro que desencadenó en la reyerta mortal de aquella mañana del 2 de junio.

El patriarca desvela en una versión novedosa que quien habría apretado el gatillo sería un nieto suyo, de 16 años, azuzado por el griterío y los insultos de Jose, la víctima mortal, hacia sus abuelos. «Yo no disparé fue un nieto mío que vive conmigo, cuando me di cuenta que pegó el disparo le quité el arma –que tenía cuando se dedicaba a las peleas de gallos–, lo cogí de la mano y lo bajé al comedor», subraya. «Cogí la escopeta encañonada hacia abajo y me acerqué a la cochera y pregunté cómo estaba el niño, pero la madre dijo 'Lo habéis matado'», insiste el patriarca, recordando lo que «fue un accidente».

En el relato, El Saúl Viejo puntualiza que, una vez despierto por el volumen de la música, aprovechó para subir a la azotea y echar de comer a los colorines. «Estaba arreglando los animales y, para mí sorpresa, apareció José a insultarme, a encararme, 'Sinvergüenza, comemierdas, voy a poner la música cuando me salga de los huevos', me quedé sorprendido y escuché el disparo, cuando vi a mi nieto».

«La intención de mi nieto era que José se pusiera de rodillas y me pidiese perdón pero al encarar la escopeta, el tiro se escapó, siempre dijimos que fue un accidente», señala el patriarca, reconociendo que 'Los Lateros' «quieren culparme a mí porque saben que cortar mi cabeza es hacer sufrir a mis seis hijos y mis 34 nietos, pero no hay pruebas».

